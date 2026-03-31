La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100

Los precios del petróleo registraron movimientos dispares este martes en una jornada volátil, mientras los inversionistas evalúan declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un eventual fin de la guerra con Irán.

El crudo WTI para entrega en mayo caía 0,5%, hasta US$ 102,3 por barril, mientras que el Brent para el mismo mes subía 0,16%, a US$ 112,9 por barril, tras revertir pérdidas previas.

Según reportó The Wall Street Journal, Trump comunicó a sus asesores que estaría dispuesto a poner fin a las operaciones militares contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, al considerar que forzar su reapertura podría prolongar el conflicto.

“Trump declaró ayer que la guerra podría terminar en 4 a 6 semanas y que está dispuesto a alcanzar un acuerdo incluso si el Estrecho de Ormuz permanece parcialmente cerrado, lo que aportó algo de alivio”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

La experta, no obstante, advirtió que su amenaza paralela de destruir la isla de Kharg y los pozos petroleros iraníes si no hay acuerdo antes del 6 de abril mantiene la prima de riesgo geopolítico firmemente.

“El apetito del presidente por un bombardeo a gran escala y extensivo sobre Irán es bastante bajo”, señaló Matt Gertken, estratega geopolítico jefe de BCA Research, en CNBC, agregando que las amenazas recientes buscan “replegarse y cerrar un acuerdo”.

El analista sostuvo además que “no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo una invasión terrestre a gran escala”, aunque advirtió que, si no hay avances en dos semanas, Trump “tendrá que escalar… apuntar a los elementos centrales del régimen iraní”.

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En paralelo, el mandatario estadounidense había advertido que podría ampliar los ataques a infraestructura energética civil iraní si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

“Concluiremos nuestra ‘estadía’ en Irán volando y destruyendo completamente” plantas eléctricas, instalaciones petroleras y “posiblemente” infraestructura de desalinización, escribió en Truth Social.

Cinco semanas de guerra en Medio Oriente

El conflicto, que entró en su quinta semana, mostró nuevas señales de escalada luego de que Irán impactara un petrolero kuwaití completamente cargado en la zona de fondeo del puerto de Dubái. “Las autoridades competentes en Dubái confirmaron el éxito de los equipos en extinguir el incendio”, informaron autoridades locales.

Para Ben Emons, CIO de Fed Watch Advisors, el incidente refleja un mayor control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, apuntando a buques en sus inmediaciones. “El resultado es un escenario más asimétrico, con Estados Unidos inclinándose hacia una salida e Irán aún incentivado a imponer costos”, afirmó.

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Trump ha alternado entre destacar avances en negociaciones y advertir sobre un aumento de la presencia militar en la región. El lunes indicó que Irán aceptó “la mayor parte” de una propuesta de alto al fuego de 15 puntos, aunque Teherán rechazó públicamente esos términos y planteó sus propias condiciones, entre ellas mantener el control del estrecho.

Asimismo, el mandatario ha evaluado el envío de fuerzas terrestres para tomar la isla Kharg, un enclave clave que concentra el 90% de las exportaciones de crudo iraní.

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El tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz —que antes del conflicto movilizaba cerca de un quinto del petróleo transportado por mar a nivel global— se ha reducido prácticamente a cero desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Expertos advierten que una eventual operación terrestre en Kharg podría elevar las bajas estadounidenses y extender la duración y costos del conflicto.