SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100

    El mercado se debate entre las declaraciones de Donald Trump de tomar y destruir la isla de Kharg y la de intentar un acuerdo por Ormuz.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Barril de petróleo Cedida

    Los precios del petróleo registraron movimientos dispares este martes en una jornada volátil, mientras los inversionistas evalúan declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un eventual fin de la guerra con Irán.

    El crudo WTI para entrega en mayo caía 0,5%, hasta US$ 102,3 por barril, mientras que el Brent para el mismo mes subía 0,16%, a US$ 112,9 por barril, tras revertir pérdidas previas.

    Según reportó The Wall Street Journal, Trump comunicó a sus asesores que estaría dispuesto a poner fin a las operaciones militares contra Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, al considerar que forzar su reapertura podría prolongar el conflicto.

    “Trump declaró ayer que la guerra podría terminar en 4 a 6 semanas y que está dispuesto a alcanzar un acuerdo incluso si el Estrecho de Ormuz permanece parcialmente cerrado, lo que aportó algo de alivio”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

    La experta, no obstante, advirtió que su amenaza paralela de destruir la isla de Kharg y los pozos petroleros iraníes si no hay acuerdo antes del 6 de abril mantiene la prima de riesgo geopolítico firmemente.

    “El apetito del presidente por un bombardeo a gran escala y extensivo sobre Irán es bastante bajo”, señaló Matt Gertken, estratega geopolítico jefe de BCA Research, en CNBC, agregando que las amenazas recientes buscan “replegarse y cerrar un acuerdo”.

    El analista sostuvo además que “no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo una invasión terrestre a gran escala”, aunque advirtió que, si no hay avances en dos semanas, Trump “tendrá que escalar… apuntar a los elementos centrales del régimen iraní”.

    Cuánto vale hoy el precio del petróleo.

    En paralelo, el mandatario estadounidense había advertido que podría ampliar los ataques a infraestructura energética civil iraní si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

    “Concluiremos nuestra ‘estadía’ en Irán volando y destruyendo completamente” plantas eléctricas, instalaciones petroleras y “posiblemente” infraestructura de desalinización, escribió en Truth Social.

    Cinco semanas de guerra en Medio Oriente

    El conflicto, que entró en su quinta semana, mostró nuevas señales de escalada luego de que Irán impactara un petrolero kuwaití completamente cargado en la zona de fondeo del puerto de Dubái. “Las autoridades competentes en Dubái confirmaron el éxito de los equipos en extinguir el incendio”, informaron autoridades locales.

    Para Ben Emons, CIO de Fed Watch Advisors, el incidente refleja un mayor control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, apuntando a buques en sus inmediaciones. “El resultado es un escenario más asimétrico, con Estados Unidos inclinándose hacia una salida e Irán aún incentivado a imponer costos”, afirmó.

    Cuánto vale hoy el precio del petróleo ANGUS MORDANT

    Trump ha alternado entre destacar avances en negociaciones y advertir sobre un aumento de la presencia militar en la región. El lunes indicó que Irán aceptó “la mayor parte” de una propuesta de alto al fuego de 15 puntos, aunque Teherán rechazó públicamente esos términos y planteó sus propias condiciones, entre ellas mantener el control del estrecho.

    Asimismo, el mandatario ha evaluado el envío de fuerzas terrestres para tomar la isla Kharg, un enclave clave que concentra el 90% de las exportaciones de crudo iraní.

    Cuánto vale hoy el precio del petróleo Ramon Espinosa

    El tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz —que antes del conflicto movilizaba cerca de un quinto del petróleo transportado por mar a nivel global— se ha reducido prácticamente a cero desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Expertos advierten que una eventual operación terrestre en Kharg podría elevar las bajas estadounidenses y extender la duración y costos del conflicto.

    Lee también:

    Más sobre:PetróleoCrudoMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    Ir al trabajo en bicicleta: los beneficios y riesgos para la salud, según un médico

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    2.
    El Ipsa cierra en tablas entre las dudas de los inversionistas por el alza del petróleo y las declaraciones de Trump sobre Irán

    El Ipsa cierra en tablas entre las dudas de los inversionistas por el alza del petróleo y las declaraciones de Trump sobre Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Qué dice la carta que Nicolás Maduro y Cilia Flores compartieron desde la cárcel en EEUU

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Marco Rubio critica a España por vetar el uso de bases conjuntas y su espacio aéreo y “presumir” de ello

    “Si esto es real, duele”: Evelyn Matthei, Karla Rubilar y María José Gatica critican decisión del gobierno de remover a directora de SernamEG

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100
    Negocios

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    El 70% de las empresas Ipsa mejoró sus resultados en 2025 y sus utilidades ascendieron a US$15 mil millones

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití
    Tendencias

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?
    El Deportivo

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    Escándalo en las Eliminatorias europeas: Bosnia denuncia espionaje italiano antes de la final del repechaje mundialero

    ¿Quiénes son los goleadores de la Roja en la era de Nicolás Córdova?

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa
    Tecnología

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”
    Cultura y entretención

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania
    Mundo

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania

    Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

    Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes