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    Presidente del BCI, Ignacio Yarur, resalta la importancia del crecimiento de las empresas, pero con “cohesión social”

    Ignacio Yarur Arrasate publicó su primer mensaje consignado en una memoria tras asumir el 1 de enero del año pasado como presidente del directorio del BCI y en reemplazo de su padre, quien lideró la empresa durante más de 30 años.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    MARIO TELLEZ

    Ignacio Yarur Arrasate fue anunciado como presidente del directorio a fines del 2024, pero asumió el 1 de enero de 2025. Con ello, la memoria del 2024, fue Luis Enrique Yarur Rey, su padre, quien se dirigió a las accionistas en el marco de la memoria de dicho año y de su despedida tras 33 años liderando el banco. Ahora, fue el turno de su hijo Ignacio.

    BCI publicó su memoria 2025 y con ello su carta a las accionistas. En el mensaje, Yarur se concentró en la gestión de la firma, las proyecciones para el banco y una reflexión sobre cómo hacer negocios en Chile.

    “Este 2025 quedará registrado en nuestra historia como una etapa de metas logradas. Alcanzamos resultados históricos, que son la consolidación de una estrategia innovadora de crecimiento sostenido y de internacionalización ejecutada con disciplina y convicción”, resaltó Yarur en su mensaje.

    En el mensaje, el presidente del directorio de BCI destacó el rol de la entidad en el mercado bancario nacional. “Es el banco más grande de Chile en términos de activos, con US$89.920 millones, producto de una década en la que triplicamos nuestro tamaño”, sostuvo.

    “BCI ha alcanzado también una posición de robusto liderazgo en colocaciones comerciales y cuenta hoy con sanos indicadores de riesgo de cartera que nos permiten mirar con confianza el futuro”, destacó también de la operación.

    Andres Perez

    Además, Yarur resaltó el desempeño de sus filiales en Perú y Estados Unidos.

    En su carta, el presidente del directorio también valoró el desempeño del equipo durante este año y recordó que durante el año pasado se estableció como sueldo mínimo “sobre $1.000.000 bruto para todos nuestros colaboradores”.

    De cara al futuro, sin entregar mayores detalles, Yarur comentó que “el entorno seguirá siendo exigente y que el éxito no está garantizado, sino que se construye cada día con disciplina y visión de largo plazo”.

    “Seguiremos avanzando por este camino, convencidos de que el crecimiento con propósito puede aportar efectivamente al bienestar de las personas y al avance del país”, agregó.

    Por su lado, el gerente general de BCI, Eugenio von Chrismar Carvajal, en la misma memoria, calificó el 2025 como “extraordinario”. El ejecutivo destacó la posición del banco como ser “líderes en la industria”.

    “2025 se consolidó como el mejor año de nuestra historia en niveles de servicio y disponibilidad de canales, desempeño que se enmarca en una posición de fortaleza financiera indiscutible al cierre del ejercicio”, añadió en su carta a los accionistas.

    En su mensaje, el gerente general de BCI también comentó el rol de la IA en sus operaciones. “Durante 2025 dimos un paso decisivo al acelerar la adopción de IA Generativa a nivel corporativo, permitiendo la evolución hacia una organización AI-first”, dijo.

    “Esta transformación es la palanca fundamental con la que asumimos el desafío de transformar nuestros niveles de eficiencia operativa. Reconocemos que en este indicador existe una brecha respecto a nuestra competencia relevante, una realidad que abordamos como una oportunidad estratégica de captura de valor”, añadió.

    Mirada país

    Sobre comentarios desde su rol y el contexto nacional, Yarur comentó que el rol de los empresarios y “quienes ejercen posiciones de liderazgo” es "incorporar siempre una dimensión social relevante”.

    “Desde luego, la rentabilidad que entregamos a nuestros accionistas es fundamental: sin utilidades no hay empresa ni crecimiento sostenible”, comentó.

    Sin embargo, el alto ejecutivo también comentó que “es igualmente cierto que Chile requiere una mirada capaz de armonizar la legítima expectativa de retorno de los inversionistas con la cohesión social necesaria para que los países crezcan en paz y libertad, y construyan así progreso en el largo plazo”.

    Más sobre:EmpresasBCIIgnacio YarurEjecutivos

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