    Presidente electo José Antonio Kast se reunirá con empresarios en evento de Icare

    “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo” será el nombre que juntará al presidente electo con "destacados líderes empresariales del país".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Presidente electo José Antonio Kast se reunirá con el sector privado antes de su llegada a La Moneda el 11 de marzo del próximo año. Esto en el contexto de un evento del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare).

    Prioridades para Chile en la voz del presidente electo” es el nombre del evento que se realizará en las oficinas de Icare el próximo 8 de enero a las 8.30 horas.

    Según explica Icare, el evento será presencial, exclusivo por invitación y durará dos horas.

    “Reunirá a destacados líderes empresariales del país y tendrá como objetivo abordar los principales desafíos económicos, empresariales y de desarrollo nacional de cara al próximo período presidencial”, dijo Icare en sus canales oficiales.

    Desde Icare también destacaron la cita para dar una “reflexión y diálogo entre el mundo público y privado, promoviendo instancias de análisis sobre los temas estratégicos que marcarán la agenda país durante el 2026″.

    El encuentro de Kast con el sector privado también se da en el contexto de que el mandatario electo fue a su visita a Argentina, de mediados de mes, con la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, entre otros empresarios, como el CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín.

    En aquella oportunidad, la comitiva encabezada por Kast se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y empresarios argentinos, según se informó en su momento.

