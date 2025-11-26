Presupuesto 2026: Comisión Mixta repone recursos para Seguridad, pase cultural y sitios de memoria

El Presupuesto 2026 está ad portas de ser despachado a ley. La Comisión Mixta que zanjó las diferencias entre el Senado y la Cámara repuso con cambios los 14 temas que tenían que analizar.

Entre los principales, repuso los recursos para los ministerios de Seguridad Pública y del Congreso Nacional en su totalidad.

Ahora bien entre los temas que revisó la instancia mixta fueron los recursos los sitios de memoria Casa José Domingo Cañas; Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua; Fondo Programa Sitios de Memoria; Estadio Nacional. Para todos ellos, se estableció que del gasto total lo destinado a contratación de personal no superar el 50%.

Sobre el financiamiento para el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) se repuso en su totalidad, pero se estableció como indicación en la glosa de la partida que en junio del 2026 el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuestos debe realizar un informe de rediseño institucional de su operatividad y de su oferta programática.

25 NOVIEMBRE 2025 EL MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU, DURANTE VOTACION DE LEY DE PRESUPUESTO 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Pero también hubo rechazos. La primera de ellas se trata del financiamiento para el programa de identidad de género, el cual venía rechazado del Senado y la Cámara refrendó esa decisión. Misma realidad tuvo el sitio de memoria Fundación Salvador Allende.

También se repusieron recursos para el pase cultural, pero con un monto menor a la propuesta original que era de $16.000 millones bajando a $8.000 millones. Y se entregarán recursos por $300 millones para deportistas por un sueño y de $100 millones para scouts.

Se espera que a las 19:30 horas, la Cámara apruebe los cambios y luego a las 21 horas el Senado hago lo mismo terminando así la tramitación del erario fiscal 2026.