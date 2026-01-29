SUSCRÍBETE POR $1100
    Glencore produjo menos cobre durante 2025 por baja ley: desempeño de Collahuasi impacta el cierre del año

    Glencore produjo 852 mil toneladas de cobre durante 2025, una caída de 11%. El CEO de la firma, Gary Nagle, dijo que la empresa "logró volúmenes de producción anuales para nuestros principales productos básicos dentro de los rangos previstos". El cobre atribuible de Collahuasi impactó en 68 mil toneladas menos.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    "(La empresa) logró volúmenes de producción anuales para nuestros principales productos básicos dentro de los rangos previstos", precisó el CEO de Glencore.

    La producción propia de cobre de Glencore se contrajo 11%. Durante 2025 la elaboración de cobre de la minera reportó 852 mil toneladas. Resultado que se compara negativamente con las 952 mil toneladas producidas en el ejercicio previo. La menor producción se debió a “menores leyes de cabeza y recuperaciones asociadas con la secuenciación de la mina y la alimentación de mineral resultante a las plantas”, explicó Glencore.

    El director ejecutivo de Glencore, Gary Nagle, profundizó que “por segundo año consecutivo, (la empresa) logró volúmenes de producción anuales para nuestros principales productos básicos dentro de los rangos previstos, lo que refleja los beneficios continuos de nuestras estructuras operativas recientemente optimizadas y simplificadas”.

    La empresa suiza tiene una participación de 44% en Collahuasi, Chile, faena que en 2024 produjo 559 mil toneladas de cobre. Aunque este año la suerte de la mina ha cambiado. Al tercer trimestre de 2025, el metal rojo producido por Collahuasi decreció 45% versus el mismo lapso anterior. La razón: menores leyes de mineral previstas y un nivel de oxidación mayor al esperado en los acopios, se suman también restricciones hídricas que limitaron el rendimiento de la planta concentradora.

    En consecuencia, la producción atribuible de Glencore en Collahuasi resintió una caída de 28%. Si en 2024 recogió 246 mil toneladas de cobre, durante 2025 reportó 178 mil toneladas. Fueron 68 mil toneladas menos. La minera expuso similares razones a las mencionadas.

    En Antamina, yacimiento ubicado en Perú y donde Glencore es dueño del 33%, la firma también experimentó una caída de 10%, desde 145 mil toneladas en 2024 a 130 mil toneladas este año.

    Las faenas que tiene Glencore en África presentaron un alza de 10%. Allí Glencore tiene dos yacimientos ubicados en la República Democrática del Congo: Kamoto Copper Company (KCC) y Mutanda Mining SARL (Mumi). En el primero tiene una participación de 75% y en el segundo es dueño total. Con ello, la elaboración de cobre en esta región pasó de 225 mil toneladas a 248 mil toneladas en 2025.

    Lomas Bayas (Chile) y Antapaccay (Perú) presentaron menor producción durante 2025, disminuyendo 12%. Glencore, que reporta juntas estas operaciones, es dueña de ambas. Los yacimientos elaboraron 65 mil toneladas de cobre el año anterior, que se compara a la baja respecto de las 74 mil toneladas producidas en 2024.

    Para este año, Glencore estima una producción que oscila entre las 810 y 870 mil toneladas de cobre. Además, Nagle dijo que esperan “reportar el Ebit ajustado de marketing del año fiscal 2025 en torno al punto medio de nuestro rango de pronóstico a largo plazo, actualizado recientemente (en julio de 2025), de 2.300 a 3.500 millones de dólares anuales”.

