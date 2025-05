Proyecto pesquero: dudas sobre cuota de la merluza y reproches por cifra errónea de Economía marcan caótica sesión de comisión mixta

“Estamos dando un triste espectáculo a quienes nos están siguiendo el día de hoy, porque no logramos entendernos”. Con esa frase, pronunciada por la diputada (PS) Daniella Cicardini, se podrían resumir las casi tres horas -con un receso de más de 20 minutos incluido- que duró la sesión de la comisión mixta que debe resolver el futuro del proyecto de fraccionamiento pesquero que impulsa el gobierno.

Una iniciativa que en los últimos días adquirió gran notoriedad luego de que la instancia zanjara distribuir en un 52% la cuota de la merluza para el sector artesanal y en un 48% para el industrial, desatando el anuncio del cierre de operaciones de la empresa Pacific Blu en Talcahuano. La decisión de la firma, que pone en riesgo a más de 3 mil puestos de empleos, directos e indirectos, tuvo además una onda expansiva tras acusar que en la tramitación del proyecto se entregaron datos erróneos por parte de la subsecretaría de Pesca, lo que llevó a que la sesión de este martes generara una alta expectación ante la posibilidad de que se reabriera la discusión sobre el fraccionamiento de la merluza. Pero eso no ocurrió.

Fue el diputado Jorge Brito (FA), representante de la Región de Valparaíso, quien se negó a concurrir con su voto, tal como lo adelantó Pulso. El parlamentario justificó así su posición: “Pacific Blu, de acuerdo a Sernapesca -datos oficiales-, registra que ha procesado en los nueve años de existencia entre 8.000 toneladas y 15.800, con un promedio de 11.373 toneladas. (Con) La cuota que le asignamos con el acuerdo de la comisión mixta le debiese corresponder a Pacific Blu casi 20.000 toneladas. En consecuencia, ¿tiene razones Pacific Blu para cerrar sus plantas de proceso por el acuerdo de la comisión mixta? No”, aseveró el legislador.

Más tarde, agregó que “no tengo antecedentes nuevos que me hagan disponible para retroceder en el fraccionamiento que se ha aprobado”, recordando que, en relación a lo que había sido aprobado por la Cámara de Diputados, “ya bajamos nuestra expectativa de un 70% a un 52% para garantizar el funcionamiento de las plantas de proceso”.

Dicho escenario obligó a que el presidente de la comisión mixta, el senador PS Fidel Espinoza, invocara -en el uso de sus facultades- una solicitud para separar el punto del fraccionamiento de la merluza del resto de las 21 pesquerías que ya cuentan con un acuerdo por parte de la comisión. Aunque dicha propuesta terminó siendo aprobada por una votación de seis votos a favor y cuatro en contra, la falta de claridad en el empleo del mecanismo generó un caótico debate entre los parlamentarios. Allí fue cuando Cicardini emplazó a sus colegas para que la instancia se diera el tiempo de analizar alternativas para lograr acuerdos concretos.

“No estamos empatizando con la estrategia que nos pueda hacer llegar, lograr el objetivo final, que es que precisamente existan los debidos equilibrios para no generar la afectación a una empresa que genera empleo, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones de captura a la pesca artesanal”, cuestionó Cicardini, quien votó en contra de la propuesta de Espinoza.

El senador replicó a Cicardini, defendiendo los acuerdos alcanzados en todo el resto de las pesquerías. “Estamos hablando de cara al país, diciendo, ¿sabe qué? Tenemos que felicitarnos quizás entre todos porque llegamos a acuerdo en el 95% de las pesquerías de Chile. Y eso nunca antes había ocurrido”, dijo Espinoza, remarcando que las discrepancias en la merluza común reflejaban las tensiones entre los sectores artesanales e industriales. “Aquí también está el clamor de otro tipo de trabajadores, que son tan importantes como nuestras pescadoras y pescadores. Son los trabajadores de la industria, mayoritariamente mujeres”, fundamentó, remarcando que “ellos también tienen incertidumbre, tienen miedo de perder sus trabajos”. “Aquí se abre con esto la posibilidad de que mejoremos la situación”, enfatizó.

Críticas al gobierno

El inicio de la sesión estuvo marcado tanto por el reconocimiento, por parte del subsecretario de Pesca, Julio Salas, de su responsabilidad en el error en las cifras que entregó en la sesión del 7 de mayo, como por los duros reproches formulados en su contra, que también apuntaron al ministro de Economía, Nicolás Grau.

“Lejos de haber mala fe en esta materia, esto es claramente un error de forma y no le corresponde a otra autoridad asumir responsabilidad en esta materia sino a mí como subsecretario de Pesca y Acuicultura”, manifestó Salas.

Grau, a su turno, descartó haber planteado que el error de su subsecretario correspondía a una “mentira”. “Hay una diferencia entre presentar un dato incorrecto, sin la voluntad de hacerlo, versus una situación donde uno conoce la verdad y lo presenta de una forma distinta para beneficiarse en la argumentación. Eso, a mí me consta que el subsecretario no lo ha hecho”, afirmó el ministro sobre el punto.

Sin embargo, ninguno de los dos se salvó de las duras críticas que le formularon, especialmente, parlamentarios de oposición.

“Yo de verdad lamento que el señor ministro respalde a un funcionario que mintió descaradamente”, dijo el diputado Leonidas Romero (Partido Nacional Libertario), remarcando que Salas “ya no me da confianza”.

“Por dignidad, por decencia política, les sugiero que renuncien a sus cargos por el daño que le están ocasionando a miles de mujeres en la región del Bío Bío”, lanzó el diputado (UDI) Sergio Bobadilla, quien calificó como “impresentable que usted pretenda culpar a los asesores, a los funcionarios del Ministerio”.

En tanto, el senador (PS) Gastón Saavedra optó por llamar a resolver en particular la cuota de la merluza. “Esta no es la Ley Longueira, este no es ese Congreso. Este es otro país y este es otro momento político que estamos viviendo, y por lo tanto no existe comparación alguna respecto a lo que aquí se ha legislado. Aquí hubo audiencias, escuchas, diálogo, y 21 pesquerías ya están sancionadas de buena forma y esas se deben mantener porque hay acuerdo unánime, pero esta (merluza) tiene dificultades, y eso lo sabíamos todos, porque además estamos legislando en una pesquería que está al borde del colapso”, indicó.

Financiamiento sigue pendiente

Además, el ministro de Economía, Nicolás Grau, presentó la idea matriz para lograr que el proyecto de fraccionamiento pesquero no quede sin financiamiento fiscal. Esto, luego del rechazo a la idea de establecer una licitación de la cuota adicional del jurel.

“El problema que tenemos para el Ejecutivo es muy serio, y estoy seguro que también va a ser serio para ustedes, porque todos los sectores políticos hemos manifestado nuestro compromiso con lograr un equilibrio fiscal”, planteó Grau, enfatizando la necesidad de lograr compensar la menor recaudación que genera la disminución de cuotas para la industria, único sector que paga impuestos. En esa línea, sostuvo que si el proyecto fuese aprobado tal como está actualmente, se generarían déficits por sobre los $26 mil millones en 2026, cifra que crece hacia adelante.

Frente a ello, dijo que la propuesta presentada por el diputado Leonidas Romero que busca establecer un royalty para las cuotas que son cedidas por otros países en favor de empresas nacional, “nos satisface”, asegurando que podría generar una recaudación anual “algo por sobre los $20 mil millones”.

De acuerdo a lo señalado en la ocasión, la idea busca establecer una patente por el derecho a extraer esas cuotas en la zona económica exclusiva. Sin embargo, el secretario solicitó tiempo para que los equipos técnicos afinen la propuesta. Así, el tema quedó para la próxima sesión.