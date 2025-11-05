OFERTA ELECCIONES $990
Rechazo del rubro del comercio y denuncias por venta de muñecas para adultos: la turbulenta llegada de Shein a Francia

En medio de su primera apertura de una tienda física permanente, Shein fue suspendida temporalmente en Francia tras las denuncias de los productos que se vendían en su plataforma.

Emiliano Carrizo 
Emiliano Carrizo

Shein abrió su primera tienda física permanente en el mundo en París (Francia), pero la nueva aventura de la minorista gigante en el rubro de la fast fashion se vio empañada por diversos factores.

La llegada a la ciudad de la moda no fue bien vista por organizaciones de consumidores y legisladores en Francia, según reportó Bloomberg en su momento, y se sumaron los escándalos por parte de los productos que se vendían por sus canales por internet a Francia.

La oficina antifraude del Ministerio de Finanzas francés inició una investigación luego de que se reportara que vía sus plataformas se vendían muñecas sexuales con apariencia infantil, un caso que también involucraba a AliExpress.

Ante este contexto, la firma dijo que el caso era grave e inaceptable y que estarían a disposición de las autoridades para el desarrollo del caso.

Sin embargo, luego de este caso, el diputado francés Antoine Vermorel-Marques sumó a la denuncia la venta de armas como cuchillos y manoplas. “La venta de estas armas se castiga con 5 años de prisión y una multa de 75.000 € . Me pondré en contacto inmediatamente con la Fiscalía. Se ha cruzado una línea roja", dijo el parlamentario en su cuenta de X.

Ante este contexto, finalmente, el gobierno francés suspendió temporalmente al gigante chino, unas horas después de que abriera su primera tienda en París.

Foto: REUTERS.

“Por instrucciones del Primer Ministro, el gobierno inicia el procedimiento para suspender Shein durante el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos“, dijo el gobierno francés en un comunicado.

Sin embargo, dicha suspensión no afecta a su operación física en una planta superior de los históricos grandes almacenes BHV Marais, a pocos pasos de la catedral de Notre-Dame y frente al Ayuntamiento de París.

Quejas del sector de la moda

Según recopiló Bloomberg, el comercio mostró su malestar por los efectos que traería la llegada de la cadena de moda rápida centrada en los precios bajos.

“Los políticos y los comerciantes franceses se han posicionado mayoritariamente en contra de la empresa, argumentando que su afán por ofrecer productos baratos perjudicará a las pequeñas empresas y dañará el medioambiente”, explicó Bloomberg en su nota.

No obstante, en lo concreto, las polémicas alrededor de Shein no han afectado su debut físico. La agencia de noticias y análisis financiero reportó que “cientos de personas hicieron cola al mediodía para la inauguración de la tienda”.

Emma Joulie, parisina, comentó a Bloomberg que nunca había comprado nada en Shein, pero que quería ver los productos personalmente. Añadió que las críticas a la estrategia de moda rápida de la plataforma eran injustificadas.

La gente tiene que dejar de ser hipócrita”, dijo Joulie. “Cuando vas a Zara, la etiqueta dice que está hecho en China”, agregó.

