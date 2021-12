Reforma de pensiones: gobierno no descarta reactivar ley larga, pero ve más viable avanzar en ley corta

El gobierno había puesto en pausa la tramitación de la ley corta de pensiones, argumentando que de aprobarse un cuarto retiro, cambiaría el escenario y las proyecciones financieras y de potenciales beneficiarios que accederían a la ampliación del Pilar Solidario desde el 60% al 80% de la población.

Sin embargo, ahora que se rechazó el cuarto retiro, el gobierno ya había adelantado que podría reactivar la tramitación de este proyecto. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo este lunes en T13 Radio que, “nos preocupa, por un lado, las pensiones de las personas, queremos avanzar nuestros proyectos de pensiones los próximos días, una vez que el cuarto retiro se ha despejado”.

Y consultado respecto de si se reactiva la ley corta o ley larga de pensiones, Cerda contestó: “Nos encantaría que ojalá pudiéramos discutir la ley larga, pero para eso también necesitamos que nuestras contrapartes, que es la oposición, nos den espacio. Pero si eso no es así, vamos a insistir con la ley corta, definitivamente”.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, donde se encuentra radicada la ley corta, señaló que están a la espera de la decisión del gobierno, y en caso de que eso ocurra pronto, detalló que están dispuestos a reactivar el debate tan rápido como la próxima semana.

Lo cierto es que desde el gobierno están decididos en avanzar en la recta final de esta administración en una reforma que mejore las pensiones. Por ahora están analizando cuál sería el proyecto que tendría el mejor pronóstico en el Congreso. Y la proyección inicial es que la ley corta tiene mayor viabilidad política.

Pero no se cierran a una ley larga, considerando que en los últimos días han recibido consultas desde la oposición para ver si desde La Moneda estarían dispuestos a reactivarla, señalan fuentes conocedoras de las tratativas. Desde el Ejecutivo han respondido que sí hay disposición, pero siempre y cuando la oposición ceda, ya que no están dispuestos a destinar los 6 puntos adicionales de cotización a un fondo común.

Las mismas fuentes señalan que si la oposición está dispuesta a esto último, recién ahí se abriría una ventana para avanzar en la ley larga. Pero eso en La Moneda todavía se ve difícil.

Por ahora, la apuesta del Ejecutivo sería seguir adelante con la ley corta, esperando a que la Comisión de Hacienda de la Cámara pueda arreglar algunos cambios claves que hicieron diputados de oposición en su paso por la Comisión de Trabajo. De lo contrario, siempre piensan que queda la herramienta de ir al Tribunal Constitucional, por ejemplo.

Sobre cuándo se haría el anuncio oficial, señalan que podría ser esta semana, pero no se descarta que incluso pueda ser la próxima semana o eventualmente después de la segunda vuelta presidencial. Esto, considerando que esta semana legislativa será corta. De todas maneras, ya hay conversaciones entre La Moneda y los parlamentarios al respecto.

Poco ánimo para proyecto de nuevo retiro

El vienes se rechazó el cuarto retiro de AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias, sin embargo, minutos después la diputada Pamela Jiles (PH) anunció que el mismo jueves pasado había ingresado dos nuevos proyectos, uno para un nuevo cuarto retiro del 10%, o quinto retiro, y otro para un retiro del 100%.

Este lunes la sala de la Cámara de Diputados dio cuenta del ingreso de ambas reformas constitucionales. Eso significa que ya están listas para iniciar su tramitación en caso de que la Comisión de Constitución decida ponerlas en tabla.

Antes de que eso sucediera, en la mañana de este lunes el diputado Marcos Ilabaca, presidente de la Comisión de Constitución, dijo que “siempre he asegurado que debería ser el Estado el que asuma con fuerza el costo de la pandemia, pero no me gustó como terminó la tramitación del proyecto de cuarto retiro (...) forzando a una votación, sabiendo que no estaban todos los parlamentarios presentes, se perdiera el cuarto retiro. Entendido eso, estoy absolutamente abierto a tramitar prontamente el proyecto que creo que es importante”.

Sin embargo, los diputados integrantes de dicha instancia aseguran que no se ve el mismo ánimo que antes para tramitar una iniciativa de este tipo.

El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) comenta que quienes hasta ahora han estado a favor de los retiros, probablemente van a tratar de impulsarlo de nuevo, “pero no veo mucho ánimo, salvo declaraciones a la prensa”.

En tanto, el diputado Leonardo Soto (PS) dice que “el camino de los retiros de fondos está cerrándose cada vez más, como se puede ver en la evolución de las votaciones. La realidad nos indica que es un camino que aparece cada vez más inviable. El oficialismo, siendo minoría, ha lograda bloquear el camino de los retiros”.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI), señala que “definitivamente no se ve espacio para nuevos retiros”. El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) piensa lo mismo: “No se ve ánimo. Van a presionar porque siempre es tema de campaña, pero esta vez no lo veo posible”, asegura.

Tras el rechazo del cuarto retiro, el sábado el diputado Raúl Soto (PPD), señaló a Cooperativa que “está cuesta arriba, muy difícil. Creo que la votación del día de ayer da cuenta de que cualquier intento que se haga de aquí en adelante va a ser complejo, desde el punto de vista de encontrar el quórum necesario”.

Asimismo, este lunes el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sostuvo que “aunque se puedan presentar nuevos retiros, la verdad es que la discusión hoy día es cada vez más permeable en términos de argumentos económicos, y por eso creemos que hoy día es muy improbable y esperamos que no se aprueben más retiros”.