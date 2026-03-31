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    Ganancias de Blanco y Negro se disparan en 2025 entre la venta de Falcón, Solari y la condonación de multas e intereses

    La sociedad concesionaria de Colo-Colo, no obstante, vio una caída en los ingresos y menor recaudación tras ser eliminados de la Copa Libertadores de América.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Colo Colo. Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Blanco y Negro, la sociedad concesionaria del club deportivo Colo-Colo, registró resultados excepcionales durante 2025, a comparación del año anterior.

    El resultado final del club de fútbol y sus filiales fue una ganancia de $5.094 millones, en comparación con los $688 millones obtenido en el mismo periodo de 2024. En concreto, la utilidad aumentó un 662,2%.

    Los resultados financieros del club se desglosan en distintos niveles. Por ejemplo, el resultado operacional a diciembre de 2025 registró una utilidad de $5.646 millones, en comparación con los $2.792 millones del mismo periodo de 2024, lo que representa un aumento de 102,2% respecto del año anterior.

    “El buen resultado del año se refleja porque en marzo de 2025 se realizó el pago del convenio anual con la Tesorería General de la República correspondiente al 3% de los ingresos ordinarios del año 2024. Al momento del pago, producto de la Ley de Cumplimiento Tributario nos condonaron el 100% de los intereses y multas de los folios cancelados en ese momento, lo que se reflejó en una utilidad financiera de $2.137 millones”, describieron desde Blanco y Negro, en el análisis razonado notificado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    FOTO PABLO VÁSQUEZ R Pablo Vásquez R.

    A lo anterior se suma la rebaja en la tasa de interés moratorio de deudas tributarias, que comenzó a regir a mediados de 2025 y que implicó un cambio en su cálculo: desde una tasa mensual moratoria de 1,5% nominal (19,56% tasa efectiva anual) a una nueva tasa efectiva anual del 8%.

    Como resultado, “el ajuste realizado en diciembre 2025 por este cambio nos generó una utilidad financiera de $3.067 millones”.

    “Por la explicación anterior es que el resultado antes de impuesto de Blanco y Negro S.A. y sus filiales para el período terminado al 31 de diciembre de 2025 fue de una ganancia de $5.280 millones comparado con el resultado antes de impuestos de $ 297 millones alcanzado al 31 de diciembre del año 2024″, señalaron.

    Los ingresos del club

    En el análisis razonado se precisa que los ingresos por actividades ordinarias registraron una disminución de 13,2% con respecto al periodo anterior, pasando de $47.333 millones en 2024 a $41.084 millones en 2025.

    Dicha disminución se explica por varios factores. El club identifica cinco. El primero se relaciona con la caída de 16% en los ingresos por recaudación respecto al año anterior, principalmente por la eliminación temprana del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    En segundo lugar, se describe que en 2025 se concretó la venta del futbolista Maximiliano Falcon al Inter Miami por US$2,5 millones, así como la de Pablo Solari al Spartak Moscú, operación en la que el club tuvo una participación de EUR 2,7 millones.

    Maximiliano Falcón, en el Inter Miami.

    Por su parte, los ingresos por publicidad aumentaron un 19% en relación con el año anterior, impulsados por la firma y renovación de nuevos contratos comerciales con Adidas y Jugabet, así como por un mayor nivel de royalties, en el contexto del año del centenario del club.

    En cuarto lugar, los ingresos por derechos de televisión disminuyeron este año, debido a que en 2024 la participación en la Copa Libertadores comenzó a disputarse en las fases previas.

    Por último, se precisa que los ingresos varios tuvieron también una disminución durante 2025, debido a que el año pasado se registraron más ingresos por derecho de formación.

    Más sobre:Blanco y NegroColo ColoResultados financieros

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