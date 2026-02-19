SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Resultados de minera Gold Fields se disparan gracias a su operación de oro en Chile

    La operación de Salares Norte alcanzó producción comercial en el tercer trimestre de 2025, lo que influyó favorablemente en los estados financieros de la firma sudafricana.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Salares Norte (Gold Fields)

    La minera sudafricana Gold Fields registró un ejercicio en 2025 que superó al del 2024, donde su reciente operación de oro y plata en Chile, en la Región de Atacama, jugó un rol clave.

    Los ingresos llegaron a US$8.751 millones, un avance de un 68% respecto a 2024. Por su lado, las ganancias llegaron a US$3.567 millones, un 187% de los $1.245 millones registrados en 2024.

    Entre un año y otro se diferencia la entrada en pleno de Salares Norte, “que registró un desempeño particularmente fuerte en la segunda mitad del año”.

    La operación, que comenzó en 2024, alcanzó su producción comercial en el tercer trimestre de 2025 y llegó a régimen permanente en el cuarto trimestre de 2025, “lo que resultó en una producción de 397 kilo-onzas equivalentes (koz eq) para el ejercicio 2025, por sobre el rango de guía (325 koz eq – 375 koz eq)“.

    “Pese a seguir en fase de ramp-up, Salares Norte operó sin interrupciones durante el invierno, incluso enfrentando eventos climáticos comparables a los de 2024″, dijo la empresa.

    Otro de los efectos fue que el grupo generó un flujo de caja libre ajustado de US$2.970 millones, en comparación con US$605 millones en 2024 (+391%). Además, la deuda neta llegó a US$1.442 millones, un 31% menos que en 2024.

    “Salares Norte entregó US$808 millones de free cash flow, el más alto a nivel corporativo en 2025″, resaltó la firma.

    La firma también destacó que las reservas de oro del grupo aumentaron en 4 millones de onzas (Moz), equivalente a un 9%, alcanzando 48,3 millones de onzas.

    Se espera que la producción atribuible en equivalentes de oro para 2026 se sitúe entre 2,400 Moz y 2,600 Moz (en comparación con los 2,438 Moz obtenidos en 2025).

    La producción de Chile representa el 16% del total de la producción de oro. La faena más importante está en Australia (44%), luego Ghana (21%), Chile, Sudáfrica (12%) y cierra Perú (7%).

    En paralelo a la consolidación productiva en Atacama, Gold Fields informó avances exploratorios en Santa Cecilia (Chile). Esto tras la Fase 1 de perforación, que mostró zonas amplias de mineralización de oro-cobre de baja ley adyacentes al desarrollo Norte Abierto.

    “Con Torq Resources como operador, el trabajo se concentró en revisión técnica y refinamiento de objetivos para preparar la Fase 2 de perforación en 2026″, agregó.

    Más sobre:Resultados de EmpresasSalares NorteGold Fields

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno

    Publicar la dotación de Carabineros por comuna y una policía fronteriza: los proyectos que presentó el futuro subsecretario Jouannet

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

    Lo más leído

    1.
    Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador

    Tribunal declara quiebra de Mauricio Pinilla por deudas que suman $1.670 millones y enfrenta demanda de liquidador

    2.
    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    3.
    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    Andrónico Luksic en clave vacaciones: destaca paisajes de la Patagonia chilena durante un recorrido en bicicleta

    4.
    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    5.
    Gobierno de presidente electo Kast define a nuevos asesores del Ministerio de Hacienda

    Gobierno de presidente electo Kast define a nuevos asesores del Ministerio de Hacienda

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno
    Chile

    Incendios del sur: gestión de la emergencia mantiene vivo el gallito entre el alcalde de Penco y el gobierno

    Publicar la dotación de Carabineros por comuna y una policía fronteriza: los proyectos que presentó el futuro subsecretario Jouannet

    Polémica por reconstrucción en Penco: Elizalde llama al municipio a distribuir ayudas con celeridad

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami
    Negocios

    Cencosud expande su presencia en Estados Unidos: abre dos nuevas tiendas de The Fresh Market en Miami

    Amazon destrona a Walmart y se convierte en la empresa con mayores ingresos del mundo

    Resultados de minera Gold Fields se disparan gracias a su operación de oro en Chile

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Tomás González destaca en su regreso a la gimnasia en la Copa del Mundo de Cottbus
    El Deportivo

    Tomás González destaca en su regreso a la gimnasia en la Copa del Mundo de Cottbus

    Con Cristiano Ronaldo y a días del Mundial 2026: la Roja amarra amistoso con Portugal tras el portazo de España

    Apuntan a su regreso a Sudamérica: prensa española sentencia el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO
    Cultura y entretención

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    Maite Alberdi y su filme sobre un embarazo fingido: “Este es mi documental más radical”

    Desapego: escucha el nuevo adelanto del EP de Ana Tijoux & DJ Dacel

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente
    Mundo

    Estados Unidos acumula su mayor poder aéreo en 20 años en Medio Oriente

    José Balcázar: los cuestionamientos al nuevo presidente peruano

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025
    Paula

    Niñez en Chile: avances, brechas y tensiones que dejó el 2025

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard