Resultados de minera Gold Fields se disparan gracias a su operación de oro en Chile

La minera sudafricana Gold Fields registró un ejercicio en 2025 que superó al del 2024, donde su reciente operación de oro y plata en Chile, en la Región de Atacama, jugó un rol clave.

Los ingresos llegaron a US$8.751 millones, un avance de un 68% respecto a 2024. Por su lado, las ganancias llegaron a US$3.567 millones, un 187% de los $1.245 millones registrados en 2024.

Entre un año y otro se diferencia la entrada en pleno de Salares Norte, “que registró un desempeño particularmente fuerte en la segunda mitad del año”.

La operación, que comenzó en 2024, alcanzó su producción comercial en el tercer trimestre de 2025 y llegó a régimen permanente en el cuarto trimestre de 2025, “lo que resultó en una producción de 397 kilo-onzas equivalentes (koz eq) para el ejercicio 2025, por sobre el rango de guía (325 koz eq – 375 koz eq)“.

“Pese a seguir en fase de ramp-up, Salares Norte operó sin interrupciones durante el invierno, incluso enfrentando eventos climáticos comparables a los de 2024″, dijo la empresa.

Otro de los efectos fue que el grupo generó un flujo de caja libre ajustado de US$2.970 millones, en comparación con US$605 millones en 2024 (+391%). Además, la deuda neta llegó a US$1.442 millones, un 31% menos que en 2024.

“Salares Norte entregó US$808 millones de free cash flow, el más alto a nivel corporativo en 2025″, resaltó la firma.

La firma también destacó que las reservas de oro del grupo aumentaron en 4 millones de onzas (Moz), equivalente a un 9%, alcanzando 48,3 millones de onzas.

Se espera que la producción atribuible en equivalentes de oro para 2026 se sitúe entre 2,400 Moz y 2,600 Moz (en comparación con los 2,438 Moz obtenidos en 2025).

La producción de Chile representa el 16% del total de la producción de oro. La faena más importante está en Australia (44%), luego Ghana (21%), Chile, Sudáfrica (12%) y cierra Perú (7%).

En paralelo a la consolidación productiva en Atacama, Gold Fields informó avances exploratorios en Santa Cecilia (Chile). Esto tras la Fase 1 de perforación, que mostró zonas amplias de mineralización de oro-cobre de baja ley adyacentes al desarrollo Norte Abierto.

“Con Torq Resources como operador, el trabajo se concentró en revisión técnica y refinamiento de objetivos para preparar la Fase 2 de perforación en 2026″, agregó.