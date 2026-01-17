SUSCRÍBETE POR $1100
    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    El presidente ejecutivo del gremio, Claudio Ortiz, busca empujar un cambio legal que ajuste el algoritmo de cálculo de la Tasa Máxima Condicional (TMC). Asegura que el futuro gobierno ha confidenciado que este es un tema que le gustaría abordar.

    Por 
    Mariana Marusic
     
    Andrés Parra
    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal” MARIO TELLEZ

    Un ambicioso programa de trabajo tiene el Retail Financiero de cara a este año 2026, que en gran parte implica empujar cambios legales relevantes.

    El gremio ha dividido sus áreas de trabajo en cuatro grandes pilares. Primero, inclusión financiera. Segundo, la productividad y la eficiencia del sector y la economía en general. Tercero, seguridad en medios de pago. Y el cuarto, es la continuidad de una serie de temas en los que venían trabajando en 2025.

    “Resumiendo todo eso en un solo concepto, el gran desafío que creemos que debemos tener todos para el año 2026, tiene que ver con impulsar la inclusión financiera. Queremos invitar a distintos estamentos de nuestra sociedad con ese fin”, comenta el presidente ejecutivo del Retail Financiero, Claudio Ortiz.

    ¿A qué se refiere?

    Queremos impulsar una alianza tripartita con el Ejecutivo, con el legislador y el sector privado, para lograr un gran programa de inclusión financiera que nos permita, producto de este trabajo, rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal. Muchos de ellos no solo en el crédito informal, sino que de cara al crimen organizado.

    ¿Cómo se logra?

    No hay una bala de plata para lograrlo, hay muchas maneras distintas. Nosotros visualizamos dos grandes categorías de acciones donde tenemos que trabajar. La primera es impulsar todo un proceso de perfeccionamiento y revisión de los algoritmos de cálculo de la Tasa Máxima Condicional (TMC). Eso es fundamental para permitir el reingreso de personas desde el crédito informal al crédito formal, como también dar espacio a mayor financiamiento a las pymes.

    Por otro lado, continuaremos y profundizaremos nuestro programa de alfabetización financiera, que hemos venido trabajando con mucha fuerza con la Universidad San Sebastián y con Duoc.

    Ajustar el modo en que se calcula la TMC requiere de un cambio legal. ¿Ve interés del próximo gobierno en impulsar algo de ese tipo?

    Esto requiere sí o sí un cambio legal. Esta es una iniciativa que, más allá de nosotros presentarla como uno de los temas relevantes para combatir el crédito informal, en la reunión que hubo en el Consejo de la Sofofa, fue el propio futuro de ministro de Hacienda, (Jorge Quiroz), quien dentro del catastro de temas que quieren abordar, (mencionó) la revisión y perfeccionamiento de los algoritmos de cálculo de la TMC.

    ¿En temas de eficiencia y productividad qué impulsarán este 2026?

    Queremos insistir en varias medidas. Ahora se nos abre un espacio importante con el nuevo gobierno, para lograr que esto baje a tierra. La primera de ellas, es darle forma al domicilio legal electrónico para las comunicaciones entre las empresas y sus consumidores.

    Segundo, terminemos de una vez por todas con los estados de cuenta en papel y pasemos a los estados de cuenta digitales. Lo tercero, impulsar decididamente el pagaré electrónico.

    Cuarto, la identidad digital. Para que el país avance en ello, el futuro gobierno se tiene que tomar muy en serio la gestión del Registro Civil. Es la principal empresa tecnológica que hay en Chile, ahí están los datos de todos los chilenos. Necesitamos avanzar decididamente en un perfeccionamiento y una mayor apertura del Registro Civil como instrumento fundamental para ayudar al mejor desarrollo de la economía digital.

    ¿En seguridad en medios de pagos qué van a impulsar?

    El tema principal que visualizamos tiene que ver con el perfeccionamiento de la ley de fraudes. Si queremos promover que los chilenos avancemos a un nuevo estadio, que es el estadio digital, y que estemos todos en una transición entre la economía análoga hacia la digital, tenemos que entre todos colaborar para dar mayor seguridad a las personas.

    Ese perfeccionamiento hay que hacerlo de cara al modelo de cuatro partes. Creemos que hoy todo el énfasis de la actual normativa está puesto en las exigencias a una de las cuatro partes, que son los emisores. Hay que desarrollar un modelo de responsabilidades distribuidas entre los cuatro actores del modelo.

    Una segunda medida dentro del ámbito de la seguridad: queremos reimpulsar algo que se discutió en algún minuto en el Senado, que es avanzar en un plan para ir gradualmente eliminando el uso del efectivo.

    ¿Y los temas en los que estaban trabajando en 2025 y en los que continuarán este año?

    Un tema que hemos levantado de cara a la CMF, al Banco Central y al Ministerio de Hacienda, tiene que ver con la regulación necesaria respecto al uso del instrumento de las cuotas comercio sin interés. Esto genera sobreendeudamiento en las personas y, por lo tanto, esta es una materia que debiera regularse.

    Lo segundo, es que creemos que durante 2026 debiera corregirse la resolución de la Subtel en materia del uso de los prefijos para la cobranza extrajudicial. Ha bajado 40% la contactabilidad. La recuperación de los créditos ha caído en un 13%. Este es un tema de la mayor gravedad. Eso es algo que esperamos que las nuevas autoridades corrijan a la brevedad.

    ¿Cree que hay un exceso de regulación que los ha afectado en el último tiempo?

    En los últimos dos o tres años hemos vivido un estrés regulatorio. Estrés que muchas veces ha tenido espacios de incoherencia regulatoria. Esto genera un desgaste enorme al interior de las empresas.

    Las empresas del sector no han tenido buenos resultados en los últimos años. ¿Han ido mejorando?

    El 2025 lo categorizaría como un año de transición, después de un periodo muy complejo para nuestra industria, es el año de la transición hacia una normalización.

    Venimos de años anteriores con una desaceleración económica importante, con incrementos importantes en la tasa de desempleo. Eso obviamente nos pega muy directamente, y siento que 2025 por distintas medidas que fue tomando el gobierno actual, terminó como un año mejor que lo que pensábamos que iba a ser a comienzos de año. Da una pausa y se inicia un proceso de recuperación, que aspiramos nosotros, se consolide con fuerza con el nuevo gobierno.

