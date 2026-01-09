SUSCRÍBETE POR $1100
    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    El valor combinado de las compañías superaría los US$ 200.000 millones.

    David Nogales 
    David Nogales
    Rio Tinto y Glencore negocian fusión. Imagen creada con IA.

    Movido se encuentra el negocio de la minería. Las acciones de Glencore que cotizan en Londres subieron hasta 8,5% este viernes, luego de confirmarse que volvió a estar sobre la mesa una eventual oferta de adquisición por parte de Rio Tinto, valorada en torno a US$ 260.000 millones.

    En contraste, los papeles de Rio Tinto retrocedieron 2,6% en Londres, mientras que en Australia cerraron la jornada con una caída de 6,3%.

    Ambas empresas tienen operaciones en Chile.

    En un comunicado difundido temprano este viernes, Rio Tinto confirmó que ambas compañías “han estado participando en conversaciones preliminares sobre una posible combinación de parte o la totalidad de sus negocios, lo que podría incluir una fusión íntegramente en acciones entre Rio Tinto y Glencore”.

    La minera agregó que “la expectativa actual de las partes es que cualquier transacción de fusión se lleve a cabo mediante la adquisición de Glencore por parte de Rio Tinto a través de un esquema de acuerdo sancionado por un tribunal”.

    De concretarse, la operación daría origen a la mayor minera del mundo.

    Rio Tinto y Glencore negocian fusión David Gray

    En su declaración, no obstante, Rio Tinto matizó que este anuncio no pretende, ni constituye ni forma parte de, ninguna oferta, invitación o solicitud de una oferta para comprar, adquirir, suscribir, vender o disponer de cualquier valor, ni la solicitud de ningún voto o aprobación en ninguna jurisdicción, ya sea de conformidad con este anuncio o de otro modo.

    “Cualquier oferta, si se realiza, se realizará únicamente mediante cierta documentación de la oferta que contendrá los términos y condiciones completos de cualquier oferta, incluidos los detalles de cómo puede aceptarse”, dijo la empresa.

    El tamaño de ambas

    Actualmente, la capitalización bursátil de Rio Tinto asciende a US$ 136.000 millones, siendo solo superada por la china Zijin Minning (US$ 141.000 millones) y BHP (US$ 161.000 millones).

    El market cap de Glencore, por su parte, ronda los 72.200 millones, lo que implicaría un valor combinado cercano a US$ 208.200 millones.

    Las conversaciones entre ambas compañías no son nuevas. En 2024 ya se habían explorado opciones de fusión, pero los diálogos se interrumpieron por desacuerdos en torno a la valorización y al futuro de los activos de carbón de Glencore.

    Rio Tinto y Glencore negocian fusión

    Rio Tinto señaló además que tiene plazo hasta las 17:00 horas de Londres del 5 de febrero para “anunciar una intención firme de hacer una oferta por Glencore o anunciar que no tiene la intención de hacerla”.

    El posible acuerdo se enmarca en un período de mayor actividad de fusiones y adquisiciones en la industria minera, tras el anuncio en septiembre pasado de la fusión entre Anglo American y Teck Resources por más de US$ 50.000 millones, operación que busca crear uno de los cinco mayores productores de cobre del mundo.

    Las conversaciones no son nuevas. En 2014, Rio Tinto ya había rechazado un primer acercamiento de Glencore para una eventual fusión. El otro contacto se produjo en 2024 y no hubo acuerdo por discrepancias sobre valoración.

    Los movimientos en la minería se dan en un contexto muy particular, con casi todos los metales con precios en niveles históricos. El oro cotiza en torno a los US$ 4.500 la onza mientras loas expertos no descartan que llegue a US$ 5.000 este año.

    El cobre tuvo un espectacular rally alcista de fin de año, rompiendo la barrera de los US$ 6 por libra tanto en Londres como Nueva York.

    Presencia en Chile

    Ambas empresas tienen presencia activa en el país. Actualmente, Glencore posee participación en distintas operaciones en Chile, siendo dueña de Compañía Minera Lomas Bayas y Complejo Metalúrgico Altonorte, ambas emplazadas en la región de Antofagasta.

    Asimismo, tiene un 44% de participación en la empresa conjunta Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, cuya administración es independiente de Glencore.

    Rio Tinto no es nada nuevo en Chile. Está presente en el país desde 1989 y, de hecho, es dueña del 30% de Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, el cual es controlado por el gigante BHP, con un 57,5% de la propiedad, y en donde también participa la japonesa JECO Corp, con un 12,5%.

    La empresa hizo noticia el año pasado luego que Codelco anunciara que sería su socio estratégico para explotar litio en el salar de Maricunga. El acuerdo contempla la creación de una sociedad conjunta controlada en un 50,01% por la estatal chilena y un 49,99% por la minera privada, que invertirá US$ 900 millones.

