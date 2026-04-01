Salfacorp emite bono por más de US$ 60 millones para financiar plan de inversiones

La empresa constructora e inmobiliaria Salfacorp informó que colocó un bono en el mercado local por UF 1.500.000 (US$ 64,4 millones) con un plazo de 7,5 años, incluyendo un periodo de 3,5 años de gracia, y una tasa de UF + 3,7% anual.

El gerente corporativo de Finanzas de la empresa, José Luis Sánchez, señaló que “los recursos se destinarán al pago de vencimientos de deuda en 2026 y a otros fines corporativos”.

El ejecutivo destacó que esta nueva serie de bonos financia, en parte, el plan de inversiones que tiene contemplado la constructora para este año y que alcanza los US$ 60 millones.

Este plan considera maquinarias y equipos, terrenos para proyectos inmobiliarios y aportes de capital para el desarrollo del portafolio de proyectos de “rentas inmobiliarias” de la compañía.

En tanto, el gerente general corporativo de SalfaCorp, Jorge Meruane, se manifestó satisfecho con esta colocación.

“El interés observado da cuenta de la confianza que el mercado tiene en la estrategia de negocios de la compañía, así como nuestra responsabilidad financiera, lo que se refleja en la amplia gama inversionistas que participaron de esta colocación, como las AFP’s, compañías de seguro, fondos de inversión y bancos”, señaló Meruane en un comunicado.

La transacción contó con la asesoría de Link Capital Partners como agente estructurador, BCI Finanzas Corporativas como agente colocador y el estudio Prieto Abogados como asesor legal.