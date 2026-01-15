SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

Intercoastal Marine, Inc. (IMI), empresa de SalfaCorp en asociación con la constructora colombiana Conconcreto, firmó un contrato por cerca de US$ 130 millones para ejecutar una nueva terminal marítima en República Dominicana.

La adjudicación fue realizada por el consorcio Manzanillo Gas and Power (MG&P) y considera el desarrollo de infraestructura clave para un proyecto energético en Montecristi.

La iniciativa contempla la construcción de una infraestructura marítima destinada a recibir y descargar gas natural que abastecerá a dos plantas de generación eléctrica ubicadas en esa zona del país.

Según un comunicado de Salfa, el conjunto corresponde al proyecto energético más grande actualmente en ejecución en Centroamérica y el Caribe.

Qué hizo Salfa en República Dominicana

Las obras comenzarán en diciembre de 2025 y estarán a cargo de un equipo internacional integrado por profesionales de Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile.

El proyecto incluirá especialistas de SalfaCorp “para asegurar los estándares de calidad y gestión que caracterizan al grupo”.

“Este proyecto representa un paso significativo para IMI, y demuestra nuestra capacidad para liderar obras de gran impacto en distintos mercados de la región”. Agregó que “estamos muy orgullosos del rol que está cumpliendo IMI y del crecimiento que ha logrado gracias al trabajo conjunto con nuestro socio Conconcreto”, dijo el gerente general de SalfaCorp, Jorge Meruane Boza.

Para el desarrollo del contrato, IMI utilizará infraestructura propia y un modelo constructivo orientado a optimizar plazos y asegurar calidad. El comunicado detalla que la compañía se apoyará además en un muelle previamente construido, lo que facilitará el traslado de materiales y equipos necesarios para la ejecución de las obras.

Qué hizo Salfa en República Dominicana

Manzanillo Gas & Power (MG&P) es un proyecto energético ubicado en Manzanillo, en la provincia de Montecristi, y está concebido para fortalecer la seguridad y estabilidad energética de República Dominicana mediante generación eléctrica a partir de gas natural.

De acuerdo con la información entregada, el proyecto se desarrolla bajo estándares internacionales en materias ambiental, social, de salud y seguridad, incorporando planes de manejo, monitoreo continuo y mecanismos de seguimiento técnico, así como un relacionamiento con comunidades y autoridades locales.