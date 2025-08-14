Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y CMF acuerda liquidar vehículos rescatables

Un fuerte deterioro en el valor de las carteras de los activos informó durante la tarde de este jueves Sartor AGF.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Sartor indicó que “ha recibido los informes finales emitidos por PwC y DTT, correspondientes a la valorización de los activos en las carteras de todos los fondos rescatables administrados por Sartor AGF en liquidación, al 31 de diciembre de 2024″.

En el detalle, la gestora en liquidación comunicó que el deterioro del fondo Táctico alcanza al 68%, Leasing a 67%, Táctico Internacional a 47%, Proyección a 55%, mientras que en Capital Efectivo el deterioro es de 82%.

En el caso de los fondos mutuos, los vehículos Corto Plazo I, Corto Plazo II y Corto Plazo III, muestran deterioros de 78,%, 79% y 79%, respectivamente. Esos mismos porcentajes alcanzan los fondos mutuos Mixto I y Mixto II, mientras que en Mixto III la cifra llega al 85%.

Según la gestora, para la determinación de estos porcentajes, “esta administradora se ha basado en el promedio de los deterioros determinados por ambos informes de valorización”.

Junto con ello, detalló que de acuerdo al análisis realizado por los valorizadores, “los deterioros provienen, entre otras razones, de la alta morosidad y riesgo de incumplimiento en pagarés, con baja liquidez o capacidad de pago y garantías de recuperación limitada”.

A esto, se suma “la disminución del valor y liquidez de las cuotas de fondos de inversión, especialmente en vehículos relacionados a Sartor afectados por caídas en sus activos subyacentes; y la pérdida de valor en acciones de sociedades, derivada de deterioros patrimoniales, malos resultados o problemas en proyectos inmobiliarios”.

Para la AGF, “las razones antes señaladas tienen su origen en la gestión de la administración anterior, previa a las resoluciones e intervenciones de la CMF que se iniciaron el 15 de noviembre de 2024″.

Cabe recordar que en dicha fecha la CMF revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y nombró a un liquidador a cargo del proceso de cierre de la gestora y evaluar el destino de los fondos.

En el hecho esencial, Sartor - a cargo del liquidaro Ricardo Budinich-, indicó que “como es de público conocimiento, la actual administración liderada por este liquidador, ha cumplido un valioso rol desde el momento en que asumió la tarea encomendada por la CMF”.

Por último, en el hecho esencial señaló que “la magnitud de estos deterioros, que dan cuenta los informes independientes de valorización, implica que la actual administradora no cuenta con ingresos por comisiones suficientes para sostener una operación regular y razonable, lo que torna inviable la continuidad operativa de Sartor AGF”.

“Sobre esta situación informamos a la CMF para que evalúe las alternativas legales correspondientes, ya sea la designación de una nueva AGF para la administración de los fondos rescatables o su liquidación”, concluyó.

Liquidación de fondos

Al respecto, la CMF informó este mismo jueves que acordó la liquidación de los fondos de inversión rescatables de Sartor AGF, y que acordó “encargar su liquidación a Toesca S.A.”.

Mediante un comunicado, el regulador informó que la decisión se basó “en lo informado por el liquidador de Sartor AGF designado por la CMF, Ricardo Budinich”, relativo a los informes de valorización realizados por PricewaterhouseCoopers consultores, auditores y compañía limitada (PwC) y Deloitte Auditores y Consultores Limitada (DTT).