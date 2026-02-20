SEC multa a tres empresas y a consejeros del Coordinador Eléctrico por apagón de febrero del 2025

A un año del masivo apagón que afectó el 25 de febrero de 2025 al 98,5% de la población entre Arica y la Isla de Chiloé, corte que se extendió por varias horas por cliente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), emitió parte de las conclusiones de la investigación que lleva adelante.

El organismo detalló que decidió aplicar cuatro multas relevantes para las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, y también para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, CEN.

La SEC indicó que el blackout se originó por una falla en las instalaciones de la empresa Interchile, a la que se aplicó una multa de 180 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a $12 mil 500 millones, por su responsabilidad en el inicio del apagón y por intervenir sus instalaciones sin la correspondiente coordinación con el CEN.

La siguiente parte de la investigación, precisó la SEC, se refirió a la disponibilidad de instalaciones críticas (SCADA), post falla, para la correcta y expedita aplicación de los planes de recuperación del servicio. Aquí la SEC sancionó a las empresas Transelec, con 80 mil UTM, equivalente $5 mil 500 millones; y también a Alfa Transmisora de Energía, con 50 mil UTM, es decir, casi $3 mil 500 millones, esto, por la inadecuada mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA.

Los consejeros del Coordinador Eléctrico, en tanto, fueron multados por incumplir con su deber de vigilancia de las acciones del CEN, con 300 UTM, esto es casi $21 millones, para cada consejero, lo que debe ser pagado del patrimonio personal de cada ejecutivo.

MARIO TELLEZ

Procesos pendientes

La entidad señaló que quedan pendientes aún los procesos asociados a SCADA, Desmembramiento y Planes de Recuperación de Servicio.

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que “estas multas son una clara señal a la industria eléctrica, en términos de que se debe respetar la normativa vigente, sobre todo en cuanto a la correcta mantención y operación del sistema eléctrico. Esperamos que las multas sirvan para modificar y mejorar los procesos de cada una de las empresas sancionadas y también del Coordinador, para poder contar con un sistema más robusto y así evitar nuevos apagones como el ocurrido en febrero del año pasado”.

La titular de la SEC afirmó que la investigación se desarrolló en un tiempo acotado, dadas las características del evento, en cuanto a la extensión del apagón y su duración.

Por lo mismo, dijo, se generó una importante cantidad de datos que debieron ser investigados y analizados, lo que se realizó en un tiempo acotado, ya que a menos de un año de la contingencia, ya se cuenta con las primeras multas para los responsables, considerando que este tipo de indagaciones, en otros eventos de menor envergadura, han tenido una duración de 18 a 24 meses de promedio.