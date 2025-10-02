Shell y Chilexpress sellan alianza para ampliar la cobertura del servicio de envíos

El gerente general de Enex, Nicolás Correa, y el gerente general de Chilexpress, Alfonso Díaz.

Shell y Chilexpress cerraron una alianza con la que se amplía el servicio de envíos bajo el sistema de módulos automatizados (drop off), donde las podrán realizar envíos y devoluciones de manera rápida durante las 24 horas del día, según explicaron.

En detalle, el servicio ya está presente en 14 puntos de las tiendas de conveniencias upa! de la Región Metropolitana, y en comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, Peñalolén, Santiago y Colina (Chicureo)

El objetivo, según explicaron las firmas, es continuar expandiéndose durante los próximos meses y hacia 2026.

El gerente general de Enex del grupo Luksic y que opera comercialmente en Chile bajo el nombre de Shell, Nicolás Correa, sostuvo que “incorporamos una solución logística de última milla a nuestra red, facilitando la gestión de envíos de manera eficiente, segura y flexible”.

En la misma línea, Alfonso Díaz, gerente general de Chilexpress, señaló que “esta alianza con Shell refuerza nuestro compromiso de ampliar las alternativas de envíos confiables y seguros, dando a las personas la libertad de elegir cómo y cuándo realizar sus envíos”.

La alianza entre Shell y Chilexpress, firma ligada a Juan Eduardo Ibáñez Barros, es similar a la que tiene Blue Express con Copec, ambas firmas propiedad al grupo Angelini.