Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones

Blue Express supera a Chilexpress y lidera el mercado de la última milla

Blue Express, la empresa líder del mercado de distribución de última milla en Chile, anunció una inversión de US$100 millones. Este es un monto récord en los 30 años de trayectoria de la firma que pertenece al Grupo Copec desde hace aproximadamente 3 años.

Con esta inversión la firma buscará “una transformación histórica que modernizará y ampliará la logística nacional, con foco en eficiencia, capacidad y cobertura en todo el país”, expuso Blue Express.

El foco de la inversión serán dos. En primer lugar, la compañía buscará escalar su capacidad, con el objetivo de duplicar su operación hacia octubre del 2026. Con esto, alcanzarían 1 millón de paquetes diarios, y crearían miles de nuevos empleos.

En concreto, Blue Express ampliará su hub principal en Santiago, ubicado en Pudahuel, cercano al Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Serán más de 40 mil metros cuadrados de ampliación de superficie “para convertirlo en uno de los centros de distribución más modernos de Latinoamérica”.

Además, duplicarán la superficie de bodegas tanto en Santiago, como en regiones. Blue Express consolida más de 25 bases regionales y una cobertura que alcanza al 99,9% de los hogares del país.

La firma implementará sorters automatizados en todo el país de clase mundial, ya probados en mercados líderes como Europa y Asia; y también modernizará su infraestructura.

Con todo esto, espera crear más de 3.000 nuevos puestos de trabajo en todo el país.

Lockers inteligentes

Por otro lado, potenciará la implementación de lockers inteligentes. Esto es parte esencial de la inversión. “Actualmente operamos con 200 unidades y proyectamos cerrar el año con 500, asegurando entregas más rápidas, seguras y convenientes para todos los segmentos de clientes“, detalló la compañía.

Este tipo de equipamiento opera con la misma tecnología utilizada por Amazon en Estados Unidos. Actualmente estos se encuentran disponibles en 123 comunas distribuidas en todas las regiones del país. Sólo en septiembre más de 7.500 pedidos fueron retirados en lockers, y se entregan más de 500 paquetes a través de esta red.

La compañía cuenta, además, con la red más extensa de puntos de entrega, retiro y devolución a nivel nacional (con más de 3.200 Puntos Blue Express y estaciones de servicio Copec).