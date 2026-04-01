SII define quiénes serán los subdirectores interinos tras remoción de plana mayor del organismo

Una de las primeras decisiones que adoptó el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos (SII) del gobierno del Presidente Kast, Jorge Trujillo, fue pedirles la renuncia a tres subdirectores del organismo: Marcelo Freyhoffer (subdirección Jurídica), Patricio Muñoz (subdirección de Asistencia al Contribuyente) y Álvaro del Barrio (subdirección Contraloría Interna).

De estos tres, lo que más llamó la atención en la interna del SII fue la salida de Freyhoffer, quien llevaba en el servicio 28 años y hace cuatro que estaba como subdirector de Jurídica. Además, durante su gestión se intensificaron las querellas presentadas por el SII.

A ellos se suman la salida del cargo del subdirector de Grandes Contribuyentes, donde Sergio Henríquez renunció poco después del 11 de marzo, y la vacancia en la subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios, que permanece así desde la época del anterior director titular, Javier Etcheberry, quien le solicitó la renuncia a André Magnere.

La complejidad ahora para estos cinco nombramientos es que todos deben ser a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), por lo que las designaciones definitivas pueden demorarse entre tres a cinco meses.

SII pone la lupa sobre miles de cuentas con transferencias sospechosas tras nueva ley antievasión. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Mientras eso sucede, el director ya definió quienes serán los subdirectores subrogantes: en la subdirección de Asistencia al Contribuyente subrogará Roberto Galindo, quien es hoy jefe del Departamento de Registro y Actualización de Contribuyentes.

En esta misma área, además, fuentes del SII señalan que Jorge Trujillo nombró al exsubdirector de Grandes Contribuyentes, Christian Soto, quien había sido sumariado por el caso Hermosilla, pero que luego se determinó que no estuvo involucrado, como asesor de Galindo.

En la subdirección Jurídica, asume como subrogante Bárbara Olivares, jefa del Departamento de Asesoría Jurídica, mientras que en la de Contraloría Interna, la jefa de la oficina de Transparencia y Acceso a la Información, Angelina Bernal.

Y en la subdirección de Grandes Contribuyentes, queda como subrogante Marlene Yáñez, quien es actualmente jefa del Departamento de Cumplimiento Grandes Contribuyentes Empresariales, a su vez que en la de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios vuelve André Magnere, quien hasta hoy era jefe de la oficina de gestión de procesos.