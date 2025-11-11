Latam anuncia cancelación de algunos vuelos para este miércoles y jueves ante huelga de pilotos

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) anunció este martes que iniciará anticipadamente la huelga a partir de medianoche. La asociación gremial acusó que “la gerencia de Latam decidió clausurar anticipadamente el proceso de mediación legal que llevaba adelante la Dirección del Trabajo (DT) —al que le quedaban cinco días de conversaciones si hubiese existido la voluntad de ambas partes— forzando la paralización anticipada de las operaciones".

El pasado 3 de noviembre los pilotos rechazaron la última oferta de Latam, al considerar que la empresa no cedió sustancialmente de su propuesta inicial presentada a mitad de este año, pese a las conversaciones con el sindicato. Es por esto, que se inició una mediación con la DT, cuyo plazo se fijó hasta el 18 de noviembre, sin embargo, las negociaciones se habrían terminado anticipadamente.

“Nos resulta inexplicable que la dirección de la compañía, tal como lo dijimos el 16 de octubre, nos haya llevado de la mano a una huelga que siempre hemos considerado evitable si se comparan las ganancias obtenidas la empresa y la moderación de las demandas laborales”, señaló el presidente del SPL, Mario Troncoso.

“A diferencia nuestra, la compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica; se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020; comenzó hace semanas a traspasar vuelos a filiales en un acto que consideramos reemplazo de trabajadores en huelga y, ahora, se niega seguir conversando”, agregó el líder del SPL.

Latam emitió un comunicado más tarde en el que no desmiente las acusaciones del sindicato, pero aseguró que “reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes”.

La aerolínea informó medidas para enfrentar la paralización de los pilotos en Chile. Entre estas, la cancelación de algunos vuelos para los días 12 y 13 de noviembre.

“Siguiendo con nuestro compromiso a todos los pasajeros con vuelos programados en estas fechas y con el propósito de entregarles tranquilidad y el apoyo necesario, hemos implementado medidas para reducir el número de personas afectados y ofrecerles la mejor alternativa posible”, señaló Paulo Miranda, vicepresidente de clientes de Latam Airlines Group.

La firma aseguró que los vuelos cancelados afectan a menos del 10% de los pasajeros con origen o destino en Chile y entregó soluciones de viaje a casi la totalidad de estos con un rango no superior a un día, facilitando su reprogramación, y devolución.

“A partir del 14 de noviembre, en caso de que se produzcan ajustes adicionales, Latam informará directamente a los pasajeros afectados por correo electrónico, ofreciéndoles las mismas alternativas para atender sus necesidades. Para estas fechas, Latam espera no afectar más vuelos producto de esta eventual huelga”, afirmó la compañía.