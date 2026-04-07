Sofofa advierte sobre el enfriamiento de la economía y pide simplificar permisos para reactivar US$ 96.000 millones en inversiones

Rosario Navarro en el seminario de Sofofa "Nuevos vientos de la economía"

Chile acumula el peor inicio de año desde la pandemia. Esa fue la advertencia que hizo la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, al abrir el seminario “Nuevos Vientos de la Economía 2026: Ajustando el Rumbo”, organizado junto a la Universidad del Desarrollo.

“Desde la pandemia que no teníamos un arranque de año tan malo como el de 2026”, sostuvo la dirigente gremial en el evento en el que participó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

En esa línea, Navarro recordó que el Imacec de febrero registró una caída de 0,3%, completando un bimestre con un retroceso acumulado de 0,4%

El diagnóstico de Navarro incluyó datos que grafican la magnitud del deterioro: 38 meses consecutivos de desempleo sobre el 8% , un déficit de 190.000 empleos respecto de los niveles previos a la pandemia y una tasa de crecimiento promedio de apenas 2% en los últimos cuatro años , lejos de la meta del 4%.

El alza del petróleo como nuevo factor de riesgo

A ese cuadro interno se suma un shock externo de magnitud y que ha dominado la agenda económica del mundo.

El precio del petróleo subió de US$70 a US$110 en apenas tres semanas, lo que, en palabras de Navarro, “anticipa un escenario complejo, donde la contención de estos costos representará un desafío significativo tanto para las empresas, las familias y las personas”.

En el seminario de Sofofa, Rosario Navarro planteó avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos públicos.

Citó al Banco Central para señalar que el conflicto —en referencia a las tensiones en Medio Oriente— elevará transitoriamente la inflación del país y moderó las expectativas de crecimiento para el presente año.

Navarro contextualizó ese riesgo en la estructura productiva del país: “Somos un país en el extremo del planeta, con una economía exportadora pequeña, abierta y profundamente integrada al mundo y, por lo tanto, estamos particularmente expuestos a shocks externos que se sienten con mayor intensidad”.

Las causas del estancamiento: impuestos, permisos y pérdida de certeza

Para explicar el deterioro estructural, la presidenta de Sofofa apuntó a un conjunto de decisiones de política económica acumuladas. “Invertir en Chile se volvió demasiado caro y demasiado complejo”, afirmó.

Enumeró como factores el alza de impuestos “a niveles comparativamente altos”, la relativización de la certeza jurídica para quienes invierten capital y el desarrollo de un sistema de permisos “lento, lleno de incertidumbres y altamente discrecional”. A eso añadió que “el Estado se transformó, ya no en un promotor del desarrollo, sino muchas veces en un obstáculo para los que emprenden y buscan nuevas alternativas de negocios”.

Tres frentes urgentes: permisos, gasto público y confianza

Frente a ese diagnóstico, Navarro planteó tres líneas de acción inmediata.

La primera es una revisión profunda del sistema de permisos, orientada a simplificar trámites, incorporar tecnología e incorporar inteligencia artificial en la administración pública —citando un estudio reciente de la OCDE al respecto—.

Si bien valoró la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales como “un importante paso”, señaló que quedan cerca de US$ 96.000 millones en proyectos de inversión aún en calificación ambiental y que “es imperativo el uso de tecnologías para dar celeridad y certeza al proceso”.

La segunda es avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos públicos. Navarro calificó de “insostenible” un déficit estructural de 3,6%, “por sobre las estimaciones iniciales”, para un país como Chile.

La tercera apunta a fortalecer la confianza mediante reglas claras y acuerdos de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos. “La evidencia muestra que las economías crecen cuando existen reglas claras, instituciones que funcionan adecuadamente y actores capaces de colaborar entre sí”, sostuvo.

El rol del mundo empresarial

La presidenta de Sofofa también delimitó el papel que, a su juicio, corresponde al sector privado en ese proceso.

“Tenemos un rol clave que cumplir que no se limita a invertir y generar empleo. También implica tener una mirada integral con foco en innovación, adaptación tecnológica y promoción de la productividad, teniendo siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones”, señaló.

Navarro cerró su intervención planteando que los desafíos del país son compartidos y que su resolución requiere articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil. “La pregunta no es solo cómo enfrentamos el desafiante presente en el que estamos, sino cómo proyectamos el país que queremos construir en las próximas décadas”, concluyó.