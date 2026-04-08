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    Sonda alista recambio en su directorio: ingresarán Holger Paulmann y Catalina Mertz

    El presidente ejecutivo de Sky Airline y la gerenta general de Invercap fueron postulado como candidatos a directores independientes de la empresa tecnológica. En paralelo, SAAM también anunció sus postulantes a la mesa de la compañía del grupo Luksic, donde no habrá modificaciones.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Sonda alista recambio en su directorio: ingresarán Holger Paulmann y Catalina Mertz

    En plena temporada de juntas ordinarias de accionistas, las empresas que tendrán que votar por la renovación de directorios han ido comunicando poco a poco los candidatos.

    Y ahora fue el turno de Sonda y Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM), con más sorpresas en la primera de estas compañías que en la segunda.

    Esto, porque para la junta de accionistas del próximo 15 de abril, la empresa tecnológica controlada por la familia Navarro ya anunció a los postulantes para el directorio que está integrado por nueve miembros y donde dos nuevos nombres postulados como directores independientes.

    Se trata del presidente ejecutivo de Sky Airline, Holger Paulmann Mast; y la gerenta general de Invercap, Catalina Mertz. En esta ocasión no fue repostulado el ingeniero civil industrial, Rafael Osorio Peña.

    Caen ganancias de Sonda

    Los otros nominados para la mesa de la empresa que controlan Andrés Navarro Haeussler y Pablo Navarro Haeussler con un 56%, ya están actualmente en el directorio.

    Ellos son José Orlandini (actual presidente), los hermanos Rosario y Andrés Navarro Betteley, Jacqueline Saquel, Ingo Plöger, Enrique Bone y el abogado Alberto Eguiguren. Los tres primeros son los únicos candidatos no independientes.

    Hace un par de semanas, Metz renunció al directorio de AFP Capital, donde era vicepresidenta, para poder ingresar a Sonda. La economista de la Universidad Católica y MSc en Economía y Filosofía London School of Economics tiene más de diez años de experiencia en directorios de empresas públicas, privadas y familiares, en sectores regulados y no regulados.

    “Su trayectoria incluye diversas áreas industriales y de servicios, entre ellas el supermercadismo, los servicios sanitarios, la producción de acero, la agricultura, la administración de fondos de pensiones y la educación superior técnico profesional. Fue presidente de Supermercados de Chile A.G. y miembro de los directorios de Econssa S.A., Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., AFP Capital, e Inacap, entre otros”, señala la reseña de Mertz disponible en el sitio web de Sonda.

    Sobre Holger Paulmann, Sonda menciona que es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral y MBA de la University of Miami (especialización en finanzas corporativas e inversiones) y es presidente de Icare. “Integra además el directorio de la Flight Safety Foundation y de CLIPP U de Chile. Fue vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santiago, donde hoy es consejero y director de eCert. Asimismo, fue director de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria y actualmente es consejero de la Fundación Mujer Impacta”, sostiene.

    La otra empresa que ya hizo públicos sus candidatos a directores es SAAM, del grupo Luksic, que mantuvo sin cambios la actual mesa.

    Allí, de cara a la junta de accionistas que realizará la compañía el 10 de abril fueron postulados Óscar Hasbún (presidente), Jean Paul Luksic (vicepresidente), Pablo Granifo, Macario Valdés, Francisco Gutiérrez; y como directores independientes, Jorge Gutiérrez y Rafael Fernández.

    Más sobre:EmpresasEjecutivosSondaSAAMDirectorioHolger PaulmannCatalina Mertz

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