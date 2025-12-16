SUSCRÍBETE POR $1100
    Sonda anuncia venta de Klap, empresa de medios de pago donde también tiene propiedad el exdirector del SII, a Itaú

    El precio de la transacción entre los accionistas de Klap, donde también está José Luis del Río, e Itaú fue de $40 mil millones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Klap, fundada hace 18 años como Multicaja por el actual director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, cerró su venta. Sonda e Itaú Chile anunciaron la operación vía un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    El precio de la transacción fue de $40 mil millones y se espera que la transacción sea aprobada según la regulación correspondiente. Klap estimó que se espera que la operación se concrete “durante los próximos meses”.

    “Se ha suscrito por Itaú un contrato denominado Share Purchase Agreement (SPA) en virtud del cual ha acordado la compra, directa e indirectamente, de la totalidad de las acciones emitidas por las sociedades Multicaja e I-Switch (empresa operadora de tarjetas de pago debidamente registrada ante la CMF que opera bajo la marca Klap), a sus accionistas Sonda S.A., Inder SpA, Etcheberry Asesoría y Negocios SpA y Javier Etcheberry Celhay“, dijo Sonda ante el regulador.

    En esta estructura societaria, Sonda tiene un 69,5% de la propiedad, Javier Etcheberry un 15,56% e Ingeniería e Inversiones de José Luis del Río, exintegrante del grupo controlador de Falabella y directorio de la sociedad, con un 14,94% de la propiedad. Multicaja también es la sociedad matriz de I-Switch.

    El directorio está compuesto por cinco miembros de Sonda, donde Jose Orlandini, presidente de dicha sociedad, encabezaba la mesa de Klap. Andrés Iacobelli del Río, exsubsecretario de Vivienda durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, es director en nombre de Etcheberry, quien también es su suegro. Mientras que José Concha Ureta y Raimundo Steidle Alcaino son directores en representación de la familia del Río.

    Javier Etcheberry Celhay Andres Perez

    “El cierre de la transacción está supeditado a las condiciones suspensivas de cierre previstas en el SPA y que son habituales en este tipo de operaciones, dentro de las que se incluyen las aprobaciones regulatorias de la CMF y del Banco Central de Brasil, como también el proceso de control de operaciones de concentración de la Fiscalía Nacional Económica”, explicaron.

    Luego, en un comunicado, Itaú Chile explicó la operación como un paso para “fortalecer su propuesta de valor para comercios, pymes y empresas, ampliando el acceso a soluciones de pago modernas, eficientes y seguras, y profundizando su estrategia de centralidad en el cliente en un segmento clave para el desarrollo económico del país”.

    “La adquisición de Klap marcará un hito estratégico para Itaú Chile. Una vez que se materialice, completaremos nuestra oferta de valor, integrando de manera coherente las capacidades de emisión y adquirencia, al mismo tiempo que avanzamos hacia un ecosistema integral de medios de pago, servicios transaccionales y soluciones de financiamiento. De esta forma consolidamos nuestro acompañamiento al crecimiento de pymes y empresas, impulsando decididamente la digitalización del comercio al ampliar su acceso a medios de pago electrónicos tecnológicos y seguros”, dijo Andre Gailey, CEO de Itaú Chile.

    Jose Luis del Río Andres Perez

    Mientras que Sonda dijo que la venta se explica por su plan de “concentrar sus recursos y management en sus líneas de negocio estratégicas y de mayor valor para sus clientes, con el desafío digital de las diversas industrias y países donde opera”.

    “Esta desinversión es un paso clave en la focalización de nuestro portafolio por industria y la asignación eficiente de nuestros recursos. Nos permite enfocarnos plenamente en los negocios donde somos líderes naturales y donde vemos las mayores oportunidades de creación de valor a largo plazo junto a nuestros clientes”, dijo Marcelo Castiglione, gerente general corporativo de Sonda, en un comunicado.

    En tanto, Raúl Sapunar, gerente general de Klap, comentó que “la integración con Banco Itaú permitirá potenciar significativamente nuestras capacidades, acelerando el desarrollo de nuevas soluciones y fortaleciendo nuestra propuesta de valor”.

    Caen ganancias de Sonda

    Klap opera como adquirente desde 2021, con una participación de mercado de 8,4%. La compañía cuenta con cerca de 30 mil puntos de venta afiliados a nivel nacional, de los cuales aproximadamente el 70% corresponde a pequeñas y medianas empresas, y procesa alrededor de 80 millones de transacciones mensuales.

    Al tercer trimestre, Klap reportó ganancias por cerca de $433 millones de empresas y dejó atrás los casi $203 millones de pérdidas que reportó en el mismo periodo del 2024. En ingresos, Klap informó $12.055,8 millones, un aumento de un 1% entre 2025 y 2024.

    Klap también opera en el negocio de las tarjetas de alimentación operado con Pluxee y Edenred.

