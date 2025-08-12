Startup de inteligencia artificial ofrece US$ 34.500 millones a Google por el navegador Chrome

Una gran operación podría ocurrir en la industria de la tecnología. En medio del boom de la inteligencia artificial, la startup Perplexity ofreció US$ 34.500 millones a Google por el navegador Chrome, el más popular del mundo.

La oferta supone un esfuerzo titánico para la empresa de IA, toda vez que está valorada en apenas US$ 18.000 millones.

La propuesta fue enviada a Alphabet, matriz de Google, este mañana, según un vocero de Perplexity y que reporta la agencia Bloomberg.

Según The Wall Street Journal, las estimaciones del valor empresarial de Chrome varían ampliamente, pero las más recientes oscilan entre US$ 20.000 y 50.000 millones.

La carta bajo la manga de la starup de IA es que varios inversionistas, incluidos grandes fondos de capital riesgo, habrían acordado respaldar la transacción en su totalidad.

“Varios grandes fondos de inversión han acordado financiar la transacción en su totalidad”, dijo el director de negocios de Perplexity, Dmitry Shevelenko.

En una carta dirigida a Sundar Pichai, CEO de Alphabet, Perplexity afirmó que su oferta para comprar Chrome está “diseñada para satisfacer una medida antimonopolio en el más alto interés público, al colocar Chrome en manos de un operador capaz e independiente”.

Perplexity es la empresa que administra la herramienta IA del mismo nombre y que se autodefine como la manera más rápida de obtener información.

“Es una herramienta que empodera a todos en el mundo para aprender cualquier cosa a su manera, usando su propio idioma o nivel. Cuando haces una pregunta, tomamos toda la información disponible, la comprimimos y construimos un puente entre tú y la información”, dice la empresa en su descripción.