Desarrollo País por cable submarino con Google: “Este proyecto se hace ya cada día más atractivo”

Hace tres semanas que el gobierno anunció que cerró un acuerdo con Google para poder construir un cable submarino de fibra óptica, Humboldt Connect, que irá desde Chile hacia Australia, permitiendo que el flujo de datos, por ejemplo, a Asia se traslade un 50% más rápido.

El proyecto consolida un cable desde Valparaíso a Australia, con una extensión de 14.800 kilómetros con 16 pares de filamentos, de los cuales 14 son de propiedad de Google para uso interno y dos serán para Desarrollo País, empresa del Estado que impulsa proyectos de infraestructura, que firmó el acuerdo con la firma multinacional.

“El Cable Humboldt marca un antes y un después en la conectividad internacional de Chile, al establecer la primera conexión directa entre Sudamérica y Oceanía. Esta ruta digital hacia Asia-Pacífico posiciona a Chile como un hub estratégico de telecomunicaciones para la región, disminuyendo drásticamente la latencia en las comunicaciones y facilitando el tráfico de datos asociados a tecnologías emergentes como 5G, inteligencia artificial e IoT. Es un paso decisivo para la soberanía digital y la transformación productiva del país”, resume la empresa estatal.

Con esto, Desarrollo País podrá comercializar en estos pares de filamentos, vendiendo capacidad dentro de estos a distintos operadores interesados en una conexión más directa con Oceanía y Asia. La inversión que pondrá la estatal es de US$25 millones.

Actualmente todos los cables submarinos que conectan a América Latina con el hemisferio oriental es por el cono norte, la gran mayoría desde Estados Unidos. En medio de los conflictos geopolíticos que han ido avanzando con la presencia de Donald Trump encabezando la tensión como presidente de Estados Unidos, desde Desarrollo País insisten en que este proyecto es clave respecto a la resiliencia de las redes.

“Nadie sabe lo que puede pasar en el hemisferio norte, entonces este proyecto se hace cada día más atractivo”, dicen desde Desarrollo País, su gerente general, Patricio Rey, y la gerente de infraestructura digital, Natalia López.

“Empresas que hoy no quieren pasar por Estados Unidos con sus datos y prefieren llevar sus datos a Europa a través de un camino que va por Sudamérica. Puede haber empresas chinas que no quieran pasar por Estados Unidos por temas de seguridad. Esta es una alternativa a Estados Unidos”, añade Rey.

En esta línea, Desarrollo País está haciendo esfuerzos paralelos para poder conectar por tierra el próximo cable submarino que construirá Google con el océano Atlántico. El proyecto es el Paso Pehuenche que también está en búsqueda de socios, puesto que Desarrollo País puede invertir para construir la red en Chile, pero no del lado Argentino, por lo que el joint venture deberá ser con una empresa que “tenga una solución de conectividad en Argentina”, explica Natalia López.

“Hoy en Argentina se están dando muchas más facilidades con el gobierno de Milei, que está ayudando a que haya negocios más rápidos. Es un momento súper propicio para que un operador que tenga esta visión de lo que es la conectividad digital desarrolle una nueva red en Argentina”, agrega la gerente de infraestructura digital.

Este paso está proyectado para el 2027, al igual que el cable de Humboldt, que pretende iniciar sus servicios el primer semestre del 2027. Para ello, Desarrollo País debe elegir primero quién será el encargado de operar el servicio, para lo cual ya hay interesados, adelanta la empresa. Las reuniones con los candidatos se realizarán a partir de septiembre, para tener una decisión en diciembre. Con esto ya cerrado, el operador podrá comenzar la preventa durante el próximo año.

¿Por qué no China?

Desde Desarrollo País también detallaron por qué se decidió un trazado hasta Australia en vez de China. Rey detalla que " hoy día el tráfico es más occidental que oriental. Además de TikTok no tenemos mucho más intercambio de datos con China. De habernos ido a China nos hubiese casado con un mercado con el cual no tenemos mucho intercambio".

“Desde un punto de vista de negocios no era factible irnos con China porque no teníamos negocio, no podíamos ser rentables por lo que no era factible el proyecto”, agrega el gerente general.

Natalia López, por su parte, añade que “el proyecto era más caro. El trazado desde Chile a China con cerca de 22 mil kilómetros, versus este que son 15 mil. El impacto en términos de costos es más alto. No hay mercado, es mayor la inversión. Nunca fue la ruta más eficiente desde todo punto de vista”, declaró.