Sube presión contra Etcheberry: parlamentarios de oposición piden renuncia y director del SII insiste en su defensa

El director del Servicio de Impuesto Internos (SII), Javier Etcheberry, salió este miércoles a entregar más antecedentes por la situación de su propiedad en Paine que no pagó las contribuciones que correspondían por 9 años, según denunció el martes un reportaje de TVN, mientras crece la presión política pidiendo más explicaciones, e incluso su renuncia.

De acuerdo al reportaje televisivo, Etcheberry no pagó por un plazo de 9 años las contribuciones de una casa inscrita a su nombre y que se emplaza en un condominio cercano a la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine, construcción que, además, no está regularizada.

Según una denuncia recibida por 24H, en este período la construcción no entró al catastro de la institución, por lo que el Estado no recibió recursos por este impuesto. La investigación periodística indicó que, de acuerdo a documentos conseguidos a través de Transparencia, en el terreno existe una sola casa de 213 metros cuadrados, pero en realidad en el sitio se emplazan dos construcciones, además de una piscina, las que no fueron regularizadas en el municipio.

La propiedad, cuyo 50% pertenece a Etcheberry y la otra mitad a su esposa, tenía un avalúo fiscal en el SII, a junio de 2025, superior los $158 millones. Por este terreno y sus construcciones, Etcheberry pagó $225 mil por la segunda cuota de este año de las contribuciones.

Pero, según el informe, en la mañana del 26 de junio el avalúo fiscal de la propiedad era de $158 millones, pero solo horas más tarde se modificó a más de $339 millones, -por 527 metros cuadrados construidos- por lo que el pago de contribuciones que corresponde alcanzaría a $638 mil.

Explicaciones de Etcheberry

En un comunicado del SII publicado utilizando la página web de la entidad estatal, Etcheberry entrego nuevos antecedentes, indicando que fue él quien pidió actualizar la tasación de su propiedad.

Según el texto publicado por el SII, su director “entregó el 2016 información para actualizar la tasación del inmueble, incorporando ampliaciones en la superficie construida que no estaban registradas en el catastro. Luego, al momento de asumir la cabeza del organismo, instruyó a los responsables del área a utilizar esos mismos antecedentes de manera que se reflejaran en el cobro de sus contribuciones”.

“Añadió que, en el caso del Servicio, los cambios se materializaron el día 24 de junio pasado, actualización de antecedentes con la cual el inmueble de la serie No Agrícola, con destino habitacional y ubicado en un área rural de la Comuna de Paine, aumentó la superficie edificada de 170 m2 a 527 m2; el avalúo de la propiedad creció de $158 millones a $339 millones, y como consecuencia de ello aumentó también la contribución neta semestral, que pasó de $450 mil a $1 millón 371 mil. De acuerdo con lo establecido en la ley, este cambio se realizó con una vigencia desde el segundo semestre del año 2022, es decir, con la retroactividad máxima que permite la norma”.

Así, Etcheberry deberá pagar retroactivo solo 3 años de los 9 adeudados.

El titular del SII culpó a otros organismos de su atraso en la regularización.

“Sobre las diligencias efectuadas para la recepción municipal de las ampliaciones efectuadas al referido inmueble, vea el detalle de comunicaciones, correos y numerosas gestiones que durante años se realizaron, infructuosamente, con el objeto de regularizar las obras, las que incluyeron a la dirección de obras de la Municipalidad, la DGA y la DOH, del Ministerio de Obras Públicas, entre otros organismos técnicos”, afirmó.

Reacciones y pedidos de renuncia

En el mundo político las reacciones no se hicieron esperar, considerando además que el tema de las contribuciones han estado en medio de la discusión pública en los últimos meses.

Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada Miguel Mellado calificó la situación como “impresentable” , señalando que es “incomprensible para los chilenos que el director de Impuestos Internos no haya regularizado y pagado las contribuciones desde hace nueve años y se disculpe porque tenía cosas más importantes que hacer”,

“Debe dar un paso al costado, debe renunciar a su cargo por dignidad, porque no le puede estar pidiendo a los chilenos que paguen las contribuciones cuando él las evita, las evade y no las paga”, agregó.

En la misma línea se pronunció el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, quien aseguró que Etcheverry debe “renunciar por dignidad”.

“No solo no puede explicar cómo se aumentaron las contribuciones, cómo han afectado a la clase media y a los adultos mayores, sino además el no pago de contribuciones de su casa”, sostuvo.

El diputado del partido Republicano, Agustín Romero, también coincide en el pedido de renuncia al director del SII, indicando que “afecta la moral tributaria”. “Cómo le podemos decir a la gente que es justo que pague sus impuestos” mientras él no lo hizo, agregó.

Por esto, señaló que “el propio director del SII debiera dar un paso al costado”.

Desde el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo afirmó que “sería un hecho grave principalmente por el rol que debe desempeñar un director del Servicio de Impuestos Internos”.

Por su parte, la diputada Joanna Pérez, jefa de bancada de Demócratas, cuestionó que “es condenable que el director del Servicio de Impuestos Internos, que es lapidario con emprendedores, con gente de clase media, al cobrar contribuciones excesivas”

Además, la parlamentaria anticipó que pedirá que Etcheberry sea convocado a la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Desde el oficialismo, el jefe de bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, afirmó que “en casa de herrero, cuchillo de palo, esa es la mejor manera de describir la situación del director del Servicio de Impuestos Internos“.

El parlamentario añadió que “ha sido citado en varias ocasiones al Congreso por el desproporcionado aumento del valor de las contribuciones y los reavalúos, que han afectado principalmente a las personas mayores, y resulta que él está viviendo una situación irregular con su propia vivienda, que no había comunicado públicamente”.

El diputado Iván Flores (DC) señaló este miércoles que “la cuestión tributaria, claro, cuesta, a veces duele, pero es la manera con que el Estado tiene para financiar los beneficios que la gente que no puede pagar por su propio ingreso necesita. Así de claro. Entonces que el director de impuestos internos se mida con su propia vara, que es distinta a la que él mismo mide a los contribuyentes, la verdad es que es inaceptable”.

En este sentido, agregó que “el propio director debería solito tomar sus cosas y partir para otro lado. Dejarle el espacio a alguien que de verdad utilice la misma vara para todos, incluyéndose a sí mismo”.

Mientras, el diputado Luis Cuello (PC) planteó que Etcheberry diga que hubo problemas de procedimientos para regularizar su propiedad “creo que no constituye un atenuante, porque él justamente está encargado de poder corregir esas fallas procedimentales en general. Entonces, yo creo que esto requiere una explicación, una precisión y detalles respecto de esta denuncia y su contenido”.