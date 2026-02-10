Superintendencia de Pensiones define régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

La Superintendencia de Pensiones publicó este martes la normativa que regula el régimen de inversiones del Fondo Autónomo de Protección Previsional (Fapp).

En concreto, el reglamento establece las condiciones generales para la inversión de los recursos del Fapp en distintas clases de activos. Así, especifica que los instrumentos de deuda de emisores nacionales, distintos de emisores estatales, deberán contar con, al menos, dos clasificaciones de riesgo iguales o superiores a BBB y nivel N-3, elaboradas por diferentes clasificadoras privadas de riesgo.

Para el caso de las acciones nacionales, estas deberán tener presencia bursátil y/o estar clasificadas en primera clase por, al menos, dos clasificadoras privadas de riesgo.

Cuotas de fondos mutuos

En tanto, para las cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales deberán estar aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR).

Para la deuda extranjera, esta deberá corresponder a instrumentos de deuda convencionales y ser susceptibles de ser valorados a precios de mercado.

Por su parte, para las acciones y ADRs de empresas extranjeras, las cuotas de fondos mutuos y de inversión extranjeros, así como los títulos representativos de índices financieros, deberán ser aprobados por la CCR y susceptibles de ser valorados a precios de mercado.

La normativa también estableció que, para la inversión en instrumentos que no cumplen condiciones generales, existirá un límite de 10% del valor del Fapp para su inversión, límite que regirá desde julio de 2028. Durante los primeros 24 meses de vigencia del régimen de inversión no se podrá invertir en esta clase de activos.

Además la Superintendencia de Pensiones detalló que se dispuso un límite máximo de inversión en instrumentos de renta variable de un 60% del valor del Fapp, tal como había sido propuesto de manera preliminar.