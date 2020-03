Teletrabajo y protección del empleo: los proyectos que espera aprobar el gobierno en medio del avance del coronavirus

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, apuntó que en medio del avance del coronavirus (Covid-19), que hoy está en fase 4, se esperan aprobar proyectos para regular la forma en que se está trabajar desde la casa, en medio del llamado al distanciamiento social, y para “el cuidado de los puestos de trabajo” bajo de la incertidumbre económica que está generando el virus tanto en Chile como en el mundo.

En esa línea, Arab dijo que existen conversaciones con parlamentarios de todos los sectores políticos para aprobar el proyecto de teletrabajo y “protección del empleo”. El subsecretario explicó que esta última iniciativa significará que “las empresas puedan pactar con sus trabajadores una reducción de la jornada de trabajo en un 50%, y obviamente se reduce el sueldo en 50%. Pero para que el trabajador no vea afectada su remuneración de manera tan importante, se le paga un complemento a su remuneración con cargo al fondo de cesantía solidaria”, dijo en entrevista con radio Pauta.

Así, el trabajador recibiría el 75% de su sueldo - según comentaron desde la cartera del Trabajo - y contextualizó que la medida se ingresó al parlamento en medio del estallido social.

Por otro lado, Arab explicó la necesidad de regular la situación de las personas que están trabajando desde sus casas . “Hoy se puede teletrabajar, pero como no está regulado, se puede prestar para abusos. Nosotros queremos que los empleadores acuerden el teletrabajo. Pero se tienen que respetar los mínimos, como mantener las horas de trabajo máximas”.

Otras de las medidas que se busca con esta iniciativa es garantizar la protección de las personas ante cualquier accidente relacionado a las actividades laborales y el pago por parte del empleador de los insumos para que los trabajadores pueden desempeñar sus funciones normales, como financiar los gastos del servicio de internet necesario para cumplir con las tareas diarias .

Sobre porque no regular esta situación laboral por otra camino, el subsecretario del Trabajo dijo que “ahora no se puede regular por vía administrativa. Efectivamente la Dirección del Trabajo tiene ciertos dictámenes que regulan estas materias, pero aquí solo con la buena voluntad no basta, porque en materia legal, los derechos y deberes de las partes tienen que estar regulado por ley”.

Este último proyecto pasaría a tener suma urgencia o discusión inmediata para ser votado esta semana, según comentó Arab.