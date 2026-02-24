Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó esta mañana dos multas contra las empresas CGE Transmisión y Engie Energía por responsabilidades en el apagón del 25 de febrero de 2025. En cada empresa recayeron multas por 60 mil UTM, exactamente $4.176 millones.

Ante el proceso impulsado por la el organismo eléctrico, Engie dijo que “fue notificada hoy de la resolución de la SEC. Este es el primer paso de un proceso administrativo en el que hemos aportado todos los antecedentes técnicos disponibles”.

La compañía eléctrica señaló que “ ejercerá los recursos que contempla la ley, ya que no comparte lo resuelto . Durante el evento, nuestros tiempos de respuesta y los planes de contingencia implementados se apegaron a los estándares operacionales y de calidad que la compañía aplica en sus instalaciones, manteniendo comunicación con el Coordinador y contribuyendo al proceso de recuperación del sistema eléctrico”.

Engie concluyó señalando que seguirán “colaborando plenamente con la autoridad y reforzando nuestras capacidades para continuar operando con los más altos estándares del sector”.