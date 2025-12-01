Tribunal da pie atrás y decreta quiebra de sociedad dueña de histórico Club de la Unión

Unión Inmobiliaria, sociedad dueña de los activos del histórico Club de la Unión, podría ir a liquidación.

Mediante un hecho esencial, la firma detalló que el 28 de noviembre, el 21° Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación de la sociedad, pese a que la misma instancia había tomado una decisión contraría dos días antes.

Según la misma comunicación, el pasado 26 de noviembre, el tribunal “acogió la solicitud de la sociedad para someterse al procedimiento concursal de reorganización judicial”.

Unión Inmobiliaria fue enfática en señalar que la resolución del pasado 28 de noviembre “adolece de graves vicios de nulidad procesal, por cuanto el tribunal carece de competencia para revocar su propia sentencia una vez notificada, vulnerando el principio desasimiento y los derechos adquiridos de la compañía y sus accionistas”.

“La administración de la sociedad se encuentra ejerciendo todas las acciones legales necesarias para revertir esta situación anómala, ilegal y totalmente irregular, así y para proteger el patrimonio social y el interés de sus accionistas”.

El 30 de octubre la compañía había sido notifica de una demanda de liquidación forzosa interpuesta por un grupo de extrabjadores de la Corporación Club de la Unión, acción judicial fundada en una deuda de $1.384 millones.

Tras ello, Unión Inmobiliaria había solicitado su reorganización concursal.