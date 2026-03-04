Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico.

La cadena de multitiendas Tricot registró ganancias por $9.388 millones el cuarto trimestre, cifra que representó un aumento de 3,3% respecto a igual periodo de 2024, en medio de una presencia cada vez mayor del comercio electrónico en sus ventas.

Con esto la empresa cerró el 2025 con utilidades por $20.026 millones, un alza de 15,8% en comparación al año anterior.

Los ingresos de la compañía, en tanto, subieron 12,9% interanual el cuarto trimestre a $84.894 millones. “Este resultado se explica por una propuesta comercial consistente, una robusta posición de stock para enfrentar el trimestre de mayor demanda y una ejecución alineada con la estrategia de moda a bajo precio en el segmento retail, junto con un crecimiento sostenido de la cartera en los últimos trimestres”, dijo la empresa en su reporte de la resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). En el año lo ingresos sumaron $237.863 millones, superiores en 13,2% a los de 2024.

Estrategia de ominicanalidad

En el reporte la compañía señaló que “en el cuarto trimestre del año, Tricot completa nueve trimestres consecutivos de crecimiento de las ventas del segmento retail medidas a tiendas iguales (SSS), alcanzando un 10,2% en este trimestre, finalizando el año con un 11,9%”.

Medido en ventas totales los ingresos del segmento retail aumentaron 12,5% a $65.690 en el cuarto trimestre.

La compañía destacó que el desempeño se logró dentro de un entorno macroeconómico que aún se encuentra en proceso de recuperación y en un contexto altamente competitivo, marcado por ajustes relevantes en la industria.

Precisó que “las inversiones realizadas por la compañía en los últimos años con foco en desarrollos tecnológicos avanzados y orientadas a fortalecer las capacidades logísticas y de operación en tiendas, ha permitido sostener y mantener este crecimiento y facilitado la gestión y un incremento relevante en el volumen de unidades”.

Al respecto sostuvo que el canal e-commerce, pilar fundamental de la estrategia de omnicanalidad de la compañía, mantiene un proceso de crecimiento continuo, acumulando más de tres años con crecimiento en todos los trimestres. “Este desempeño ha sido fuertemente apalancado por continuas inversiones para mejorar la experiencia de los usuarios, aumentar la capacidad transaccional y fortalecer una operación logística capaz de satisfacer órdenes en plazos muy acotados en línea con las exigencias del consumidor digital”, añadió.

Un ejemplo de ello, dijo, es la realización de despachos y entregas dentro del mismo día en Santiago para compras efectuadas antes de las 14.00 horas. Adicionalmente, señaló, este canal ha evolucionado hacia un mix de productos propio, distinto al ofrecido en las tiendas físicas, el que ya representa prácticamente un tercio de las ventas del sitio.

En el trimestre las ventas del e-commerce crecieron 45,9% interanual y subieron su participación desde 5,5% a 7,2%. En términos del año acumulado, el canal alcanzó un crecimiento de 39,4%, significativamente superior al 13,1% registrado por el segmento retail en el mismo periodo.

Negocio financiero

En el negocio financiero los ingresos subieron 14,5% a 19.204 millones en el trimestre. La empresa dijo que el periodo de se logró finalizar la implementación de los módulos de atención remota en toda la cadena.

“Esto implica que todos los clientes son atendidos a través de un sistema de videollamada interactiva por operadores ubicados en la Casa Matriz, lo que ha permitido un uso más eficiente de recursos y una medición objetiva de los niveles de atención, así como una mejora significativa de la experiencia y una resolución más rápida de requerimientos de los clientes”, afirmó.

Agregó que en línea con el objetivo de aumentar el tamaño de la cartera manteniendo niveles de mora acotados, la cartera de cierre fue un 15,1% mayor respecto del cierre del año anterior.

No obstante, indicó, “nuevas regulaciones de llamadas a los clientes han redundado en mayores dificultades para contactar a clientes morosos lo que se ha reflejado en incrementos incipientes en los niveles de mora”.

En este sentido dijo que, si bien, se han implementado canales digitales alternativos de contacto, estos aún no han alcanzado el mismo nivel de eficiencia.