SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    El año pasado la compañía tuvo utilidades por $20.026 millones, superiores en 15,8% a las de 2024.

    Por 
    Patricia San Juan
    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico.

    La cadena de multitiendas Tricot registró ganancias por $9.388 millones el cuarto trimestre, cifra que representó un aumento de 3,3% respecto a igual periodo de 2024, en medio de una presencia cada vez mayor del comercio electrónico en sus ventas.

    Con esto la empresa cerró el 2025 con utilidades por $20.026 millones, un alza de 15,8% en comparación al año anterior.

    Los ingresos de la compañía, en tanto, subieron 12,9% interanual el cuarto trimestre a $84.894 millones. “Este resultado se explica por una propuesta comercial consistente, una robusta posición de stock para enfrentar el trimestre de mayor demanda y una ejecución alineada con la estrategia de moda a bajo precio en el segmento retail, junto con un crecimiento sostenido de la cartera en los últimos trimestres”, dijo la empresa en su reporte de la resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). En el año lo ingresos sumaron $237.863 millones, superiores en 13,2% a los de 2024.

    Estrategia de ominicanalidad

    En el reporte la compañía señaló que “en el cuarto trimestre del año, Tricot completa nueve trimestres consecutivos de crecimiento de las ventas del segmento retail medidas a tiendas iguales (SSS), alcanzando un 10,2% en este trimestre, finalizando el año con un 11,9%”.

    Medido en ventas totales los ingresos del segmento retail aumentaron 12,5% a $65.690 en el cuarto trimestre.

    La compañía destacó que el desempeño se logró dentro de un entorno macroeconómico que aún se encuentra en proceso de recuperación y en un contexto altamente competitivo, marcado por ajustes relevantes en la industria.

    Precisó que “las inversiones realizadas por la compañía en los últimos años con foco en desarrollos tecnológicos avanzados y orientadas a fortalecer las capacidades logísticas y de operación en tiendas, ha permitido sostener y mantener este crecimiento y facilitado la gestión y un incremento relevante en el volumen de unidades”.

    Al respecto sostuvo que el canal e-commerce, pilar fundamental de la estrategia de omnicanalidad de la compañía, mantiene un proceso de crecimiento continuo, acumulando más de tres años con crecimiento en todos los trimestres. “Este desempeño ha sido fuertemente apalancado por continuas inversiones para mejorar la experiencia de los usuarios, aumentar la capacidad transaccional y fortalecer una operación logística capaz de satisfacer órdenes en plazos muy acotados en línea con las exigencias del consumidor digital”, añadió.

    Un ejemplo de ello, dijo, es la realización de despachos y entregas dentro del mismo día en Santiago para compras efectuadas antes de las 14.00 horas. Adicionalmente, señaló, este canal ha evolucionado hacia un mix de productos propio, distinto al ofrecido en las tiendas físicas, el que ya representa prácticamente un tercio de las ventas del sitio.

    En el trimestre las ventas del e-commerce crecieron 45,9% interanual y subieron su participación desde 5,5% a 7,2%. En términos del año acumulado, el canal alcanzó un crecimiento de 39,4%, significativamente superior al 13,1% registrado por el segmento retail en el mismo periodo.

    Negocio financiero

    En el negocio financiero los ingresos subieron 14,5% a 19.204 millones en el trimestre. La empresa dijo que el periodo de se logró finalizar la implementación de los módulos de atención remota en toda la cadena.

    “Esto implica que todos los clientes son atendidos a través de un sistema de videollamada interactiva por operadores ubicados en la Casa Matriz, lo que ha permitido un uso más eficiente de recursos y una medición objetiva de los niveles de atención, así como una mejora significativa de la experiencia y una resolución más rápida de requerimientos de los clientes”, afirmó.

    Agregó que en línea con el objetivo de aumentar el tamaño de la cartera manteniendo niveles de mora acotados, la cartera de cierre fue un 15,1% mayor respecto del cierre del año anterior.

    No obstante, indicó, “nuevas regulaciones de llamadas a los clientes han redundado en mayores dificultades para contactar a clientes morosos lo que se ha reflejado en incrementos incipientes en los niveles de mora”.

    En este sentido dijo que, si bien, se han implementado canales digitales alternativos de contacto, estos aún no han alcanzado el mismo nivel de eficiencia.

    Más sobre:Resultados de empresasTricotRetailComercio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo insiste en avanzar en proyectos de Sala Cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Lo más leído

    1.
    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    Kast ocupa dos “balas de plata” para el SII y la DT, y realiza primer “gabinete” económico para delinear hoja de ruta

    2.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    3.
    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    4.
    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    El crítico informe del CFA al manejo fiscal del gobierno de Boric

    5.
    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Cataldo insiste en avanzar en proyectos de sala cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante
    Chile

    Cataldo insiste en avanzar en proyectos de sala cuna y FES y muestra disposición a seguir las bilaterales con gobierno entrante

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”
    Negocios

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County
    El Deportivo

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    El desolador presente de Aston Martin a solo días del estreno de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

    La grave denuncia de los deportes federados por la Ley de Sociedades Anónimas: “Abre una brecha cada vez más grande con el fútbol”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”
    Cultura y entretención

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní frente a costa de Sri Lanka
    Mundo

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní frente a costa de Sri Lanka

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?