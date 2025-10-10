SUSCRÍBETE
Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

Las medidas serían en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo los mayores controles a la exportación de tierras raras.

Por 
Europa Press
Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un aumento masivo de aranceles a los productos chinos que ingresan al país en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo los mayores controles a la exportación de tierras raras y puso en duda reunirse a fin de mes con el presidente chino, Xi Jinping.

A través de la red TruthSocial, Trump afirmó que “¡están sucediendo cosas muy extrañas en China!”, después de que el gigante asiático informara su intención de imponer controles a todos los elementos de producción relacionados con tierras raras. “Y prácticamente a cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China”, agregó.

“Se están volviendo muy hostiles”, dijo Trump, indicando que Pekín estaría enviando cartas a países de todo el mundo para detallar los elementos afectados, algo que para el líder estadounidense congestionaría los mercados.

“Otros países se han puesto en contacto con nosotros, indignados por esta gran hostilidad comercial, que surgió de la nada”, aseguró Trump, destacando que la relación entre EE.UU. y China en los últimos seis meses ha sido muy buena, lo que, en su opinión, hace que esta decisión comercial sea aún más sorprendente.

“No se debe permitir que China mantenga al mundo cautivo, pero ese parece haber sido su plan desde hace tiempo”, señaló.

Represalias

En este sentido, Trump advirtió que Estados Unidos también tiene posiciones de monopolio, mucho más sólidas y de mayor alcance que las de China. “Simplemente no he optado por usarlas; nunca tuve una razón para hacerlo, ¡Hasta ahora!”, afirmó.

De tal modo, dependiendo de lo que diga China sobre la orden que acaba de imponer, Trump dijo que como presidente de EE.UU. se verá obligado a contrarrestar su acción.

“Nunca pensé que llegaría a esto, pero quizás, como con todo, ha llegado el momento”, añadiendo que, una de las políticas que se están analizando es un aumento masivo de aranceles a los productos chinos que ingresan al mercado estadounidense, aunque dijo que hay muchas otras contramedidas que también se están considerando seriamente.

Por otro lado Trump indicó que, a pesar de tener previsto reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en dos semanas, durante la cumbre de la APEC, que se realizará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, ahora parece que no hay motivo para hacerlo.

