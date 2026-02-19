SUSCRÍBETE
    Unimarc abre un nuevo supermercado en Reñaca

    Con esta apertura, la filial de SMU alcanzó un total de 30 locales en la Región de Valparaíso.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Nuevo Unimarc en Reñaca.

    Unimarc inauguró un nuevo local este jueves en Reñaca, en la comuna de Viña del Mar, ampliando su cobertura en la Región de Valparaíso y alcanzando un total de 30 supermercados en la zona.

    Este es el segundo local que la supermercadista SMU inaugura en el año (ver declaración de intereses), luego del anuncio de su plan trienal 2026-2028, que contempla 38 nuevas salas de sus diversos formatos en Chile (23 Unimarc, 10 Super10 y 5 Alvi) y 22 Maxiahorro en Perú, totalizando 60 aperturas para los próximos tres años.

    La ceremonia contó con representantes del municipio de Viña del Mar, de la sociedad civil y ejecutivos de la compañía.

    El nuevo supermercado está ubicado específicamente en Av. Edmundo Eluchans 1850 y tiene una sala de ventas de 1146 metros cuadrados. Además, cuenta con 14 cajas para los clientes, de las cuales ocho son de autoservicio.

    El gerente de formato Unimarc, Lionel Gubler, señaló que “estamos muy contentos de seguir creciendo y de completar nuestra segunda apertura del año. Con este nuevo local en Reñaca queremos entregar la mejor experiencia de compra a nuestros clientes, con un gran surtido, precios atractivos y una atención excelente. Además, estamos felices de ser una fuente de trabajo para los viñamarinos y viñamarinas, ya que de las 45 personas que trabajan en este local, más del 50% vive en la comuna y el 67% son mujeres”.

    Más sobre:UnimarcSMU

