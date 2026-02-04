SUSCRÍBETE POR $1100
    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos

    La filial de centros comerciales de la familia Paulmann mejoró sus ganancias en un 14%, lo que también de debió al mejor desempeño operacional en la región andina.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Cenco Malls reportó este miércoles un alza en sus utilidades del 2025. La filial de centros comerciales de la familia Paulmann mejoró sus ganancias en un 14%, pasando de $266.953 millones (US$294 millones) a $303.966 millones (US$335 millones). Entre octubre y diciembre las utilidades de Cenco Malls subieron casi un 8%, desde los $74.099 millones (US$82 millones) a $79.867 millones (US$88 millones).

    El CEO de Cenco Malls, Sebastián Bellochio, explicó que “esta mejora se debe a la expansión de la superficie bruta arrendable (GLA) junto con un mejor desempeño operacional en la región andina”.

    La superficie arrendable de Cenco Malls aumentó casi un 5% en un año pasando de 1.382.370 m2 a 1.450.560 m2, con lo que la tasa de ocupación de sus activos cayó un 1%, hasta un 97,3%.

    Los ingresos de la compañía se expandieron un 7% en 2025, totalizando $377.941 millones (US$417 millones). En el último trimestre el alza fue de 4%, llegando a $104.353 millones (US$115 millones). Al desglosar por los países en los que tiene presencia, Chile incrementó sus ingresos un 3,7%, Perú 10,2%, y Colombia 13%.

    Las ventas de los locatarios mejoraron 5,1% en el año y alcanzaron los $3.753.873 millones (US$4.138 millones).

    Por su parte, el ebitda ajustado cerró 2025 en $340.557 millones (US$375 millones), equivalente a un alza de 6,2%.

    “El año estuvo marcado por importantes entregas de proyectos, con iniciativas que pasaron del desarrollo a la ejecución, mejoras concretas en nuestro portafolio y avances relevantes en cómo nos relacionamos con nuestros clientes y locatarios. Este trimestre registramos un importante crecimiento interanual de superficie arrendable, en línea con nuestro plan de crecimiento de largo plazo. Este cuarto trimestre reforzó esta trayectoria con aperturas, reconversiones y una estrategia comercial activa que fortaleció el vínculo con nuestros clientes y nos deja bien posicionados de cara a 2026“, dijo el CEO de Cenco Malls.

    Avances en la expansión de Cenco Malls

    En Chile Bellocchio destacó los avances de QINTO (espacio de restaurantes) en Cenco Costanera con 55 restaurantes en más de 14 mil m2 con nuevas aperturas; la remodelación de Alto Las Condes; y el avance de los trabajos en Cenco Florida tanto en su sector gastronómico, como en el primer proyecto multifamily de la compañía. Además, apuntó a que la expansión de Cenco Temuco alcanzó un avance de 50%.

    “Seguimos avanzando con nuestra estrategia de expansión en Perú y Colombia, completando la segunda etapa de Cenco La Molina con cerca de 19.000 m2 adicionales y entregando la remodelación y ampliación de Cenco Limonar. Nuestro foco estará en la maduración de estos proyectos ya entregados, capturando valor desde una mayor escala, mix comerciales consolidados y experiencias memorables para nuestros visitantes“, añadió Bellocchio.

    Además, destacar el avance del proyecto Cenco Miraflores en Perú, un nuevo mall, que obtuvo sus permisos para iniciar obras. Dicho centro comercial tendrá una superficie estimada de 14 mil m2.

    El ejecutivo resumió: “2025 fue un año de entregas; esperamos que 2026 sea un año en que esa inversión se traduzca en maduración, tracción y creación de valor”.

    “Hacia adelante, nuestro foco sigue puesto en maximizar el potencial operativo de los proyectos recientemente entregados y continuar fortaleciendo nuestra propuesta integrada, tanto física como digital. Seguiremos con una ejecución disciplinada de nuestra estrategia de crecimiento, con énfasis en la creación de valor a largo plazo”, concluyó Bellochio.

