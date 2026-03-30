Valtin Consulting integra a la abogada Macarena Letelier y busca expandirse hacia Iberoamérica

La consultora de asuntos económicos y financieros Valtin Consulting anunció la incorporación de la abogada Macarena Letelier a su equipo, quien asumirá como socia directora legal.

La llegada de Letelier coincide con un momento en que la compañía informó el fortalecimiento de su modelo de asesoría estratégica en la resolución de controversias empresariales, consolidando una propuesta interdisciplinaria que integra el análisis económico y jurídico en la gestión de disputas complejas.

La nueva socia de Valtin -consultora fundada hace más de 10 años por Javier Vergara- es abogada de la Universidad de Chile, cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector público y privado, y ha liderado instituciones de alta complejidad como el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y la Fiscalía del Ministerio de Economía.

En la foto, de izquierda a derecha: Hermann González, Macarena Letelier y Javier Vergara.

“Su rol como puente entre el mundo legal y la mirada económica, junto con su experiencia como directora de empresas, busca diferenciar el servicio transformando la mirada clásica a lo que hoy se requiere, una mirada holística ante las controversias, e incluso, potenciales controversias”, destacaron desde la firma.

En palabras de Letelier, “el conflicto bien gestionado puede transformarse en un activo estratégico”, influyendo en variables como el costo de capital, la ejecución de proyectos y la confianza en los mercados.