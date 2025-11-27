Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

Venezuela anunció que revocó la licencia de seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos por motivos de la alerta de seguridad aérea que emitió Estados Unidos para el territorio del país caribeño.

Las autoridades venezolanas buscaban revertir la medida dando un ultimátum para que se retomaran los vuelos, pero las aerolíneas no cedieron y, tras cumplirse el plazo de 48 horas que dio Venezuela, se procedió a la medida.

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) en una publicación en Instagram informó que desde este 26 de noviembre se publicó el decreto que revoca la concesión de la española Iberia, TAP Portugal, Latam Airlines (filial colombiana), la colombiana Avianca, Turkish Airlines y la brasileña Gol.

Sobre los motivos, el Inac lo justificó en que, según su mirada, las aerolíneas se sumaron “a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela”.

Las autoridades también apelaron a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos no tendría competencia para emitir una alerta de seguridad sobre el territorio venezolano.

Antes de las medidas, las aerolíneas, como Tap, Iberia y Avianca, habían mostrado públicamente su interés de seguir operando sus rutas con Venezuela, pero que esperaban que estuvieran las condiciones.