Venezuela desafía alerta de seguridad aérea de EE.UU con amenazas a Latam y el resto de las aerolíneas

Una alerta de seguridad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y luego otra de las autoridades españolas obligó a Latam Airlines y el resto de las aerolíneas a suspender los vuelos hacia Venezuela. Esto en el contexto de que las firmas no pueden comprometer y desconocer alertas que pongan en riesgo la seguridad de la aviación civil.

Ante esto, la respuesta de Venezuela, durante este lunes, fue un ultimátum en 48 horas para que las aerolíneas retomen las operaciones y no den pie a las recomendaciones de no sobrevolar territorio venezolano.

De no cumplir con la exigencia, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del país caribeño cancelaría los derechos de tráfico para despegar y aterrizar en Venezuela.

La amenaza pesa en aerolíneas como Iberia, AirEuropa y Plus Ultra, TAP Air Portugal, Avianca, Gol, Latam, Turkish Airlines y Caribbean Airlines, entre otras.

En el caso de la chilena Latam, el portal oficial no ofrece vuelos a Caracas (Venezuela).

“Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región”, dijo la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), quien llamó a cooperar entre las diversas partes involucradas.

De esta forma, IATA resaltó que “las aerolíneas miembros de IATA mantienen el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela tan pronto como las condiciones lo permitan y reiteran su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas, a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad”.