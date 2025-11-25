BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Venezuela desafía alerta de seguridad aérea de EE.UU con amenazas a Latam y el resto de las aerolíneas

    El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela exigió a las aerolíneas retomar las operaciones o perderían sus derechos a volar en el país caribeño.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    En la foto: Nicolás Maduro. Leonardo Fernandez Viloria

    Una alerta de seguridad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y luego otra de las autoridades españolas obligó a Latam Airlines y el resto de las aerolíneas a suspender los vuelos hacia Venezuela. Esto en el contexto de que las firmas no pueden comprometer y desconocer alertas que pongan en riesgo la seguridad de la aviación civil.

    Ante esto, la respuesta de Venezuela, durante este lunes, fue un ultimátum en 48 horas para que las aerolíneas retomen las operaciones y no den pie a las recomendaciones de no sobrevolar territorio venezolano.

    De no cumplir con la exigencia, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del país caribeño cancelaría los derechos de tráfico para despegar y aterrizar en Venezuela.

    La amenaza pesa en aerolíneas como Iberia, AirEuropa y Plus Ultra, TAP Air Portugal, Avianca, Gol, Latam, Turkish Airlines y Caribbean Airlines, entre otras.

    En el caso de la chilena Latam, el portal oficial no ofrece vuelos a Caracas (Venezuela).

    “Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región”, dijo la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), quien llamó a cooperar entre las diversas partes involucradas.

    De esta forma, IATA resaltó que “las aerolíneas miembros de IATA mantienen el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela tan pronto como las condiciones lo permitan y reiteran su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas, a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad”.

    Más sobre:NegociosLatamAerolíneas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por urgencia médica: diputado Mulet no podrá concurrir al Senado para defender AC contra exministro Pardow

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Vanessa Kaiser cuestiona figura de Franco Parisi y sostiene que su votante “no estuvo suficientemente informado”

    Manouchehri y trama bielorrusa: “Evidentemente, acá hay una un pequeño tumor en el Poder Judicial que ha ido creciendo”

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos

    Minuto a minuto | Diego Pardow enfrenta acusación constitucional en el Senado

    Lo más leído

    1.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    4.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Ajax vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Ajax vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming

    Por urgencia médica: diputado Mulet no podrá concurrir al Senado para defender AC contra exministro Pardow

    Vanessa Kaiser cuestiona figura de Franco Parisi y sostiene que su votante “no estuvo suficientemente informado”

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos
    Negocios

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos

    Venezuela desafía alerta de seguridad aérea de EE.UU con amenazas a Latam y el resto de las aerolíneas

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas
    Tendencias

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Ibai Llanos llegó a Chile y quedó sorprendido con el acento: “No se les entiende al hablar”

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Presidente de Deportes Limache pide entradas a mil pesos para la final de la Copa Chile contra Huachipato
    El Deportivo

    Presidente de Deportes Limache pide entradas a mil pesos para la final de la Copa Chile contra Huachipato

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17

    “Quiere, pero de momento no puede”: en España critican a Alexis Sánchez en su retorno al Sevilla

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”
    Cultura y entretención

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”
    Mundo

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad