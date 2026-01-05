Verano 2026: Se espera un mayor turismo interno y destacan destinos como Isla de Pascua

De acuerdo a las proyecciones de turismo interno del gremio que agrupa a las empresas del sector, Fedetur, para la temporada alta 2025-2026 se prevé que los viajes dentro del país alcancen 28,8 millones, de diciembre de este 2025 a febrero de 2026. Esto significará un aumento de 5% contra el verano 2024-2025, cuando se consolidaron 27,5 millones de viajes.

“Las proyecciones económicas para Chile en 2026, según diversos organismos (Banco Mundial, FMI, Banco Central), apuntan a una expansión moderada, lo que suele impactar positivamente el turismo interno debido a una mejora en el poder adquisitivo y la confianza del consumidor“, explica Fedetur.

Desde Cocha, apuntan a que para esta temporada alta 2026 “hemos registrado una leve alza en las ventas de paquetes nacionales, con una clara concentración en destinos con buena conectividad aérea, infraestructura turística consolidada y una oferta atractiva para distintos perfiles de viajero”, dijo Daiana Mediña, head de branding y PR.

Reñaca. Foto: Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

Por su parte, la plataforma de arriendo por días, Airbnb, identificó que “las búsquedas hechas por viajeros chilenos para realizar estancias dentro del mismo país este verano 2025-2026 han crecido más de 30% con respecto a la misma temporada del año pasado”, dice Alfredo Bermeo, director de comunicaciones de Airbnb para Sudamérica y habla hispana.

Para distintas agencias de viajes, el promedio de días de estadía son diferentes, pero se mantienen en los mismos niveles que en años anteriores: entre 3 y 5 días para Cocha y de 5 a 7 para Viajes Falabella.

“Lo interesante es que se están consolidando dos comportamientos distintos: Por un lado, crecen las escapadas cortas de 3 a 4 noches, especialmente en ciudades como Iquique, La Serena o Pucón, donde se puede llegar rápidamente por aire o carretera. Y por otro lado, se observa un aumento en estadías más largas (hasta 7-10 noches) en destinos como Isla de Pascua, Torres del Paine o Chiloé, donde el viajero busca una desconexión total y experiencias más inmersivas”, dice Mediña de Cocha.

Los principales destinos

Para este 2026 los destinos tradicionales no pierden relevancia. El marketing manager de Viajes Falabella, Hugo Avilés, menciona que “los destinos nacionales más demandados se concentran principalmente en La Serena, Viña del Mar, Iquique, Puerto Varas y Pucón, que siguen siendo los favoritos por su buena conectividad, oferta hotelera y variedad de panoramas. En conjunto, estos destinos concentran la mayor parte de las búsquedas y ventas de paquetes dentro de Chile”.

Para Airbnb, fuera de Santiago, son Viña del Mar, Pucón, La Serena e Isla de Pascua. En tanto, para la agencia de viajes Cocha, los destinos más demandados en volumen de ventas para esta temporada alta son Isla de Pascua, Iquique, Puerto Natales, Puerto Varas y Puerto Montt. A estos les siguen Valdivia, Arica y Punta Arenas.

“Isla de Pascua ha liderado las ventas gracias a una mayor disponibilidad aérea y a una propuesta cultural y natural única, mientras que el norte grande –particularmente Iquique y Arica–, se posiciona como favorito para vacaciones familiares y escapadas de sol y playa. En el sur, destinos como Puerto Natales, Valdivia y Puerto Varas siguen destacando por su atractivo escénico y la diversidad de actividades outdoor que ofrecen en verano”, dice Mediña.

Pese al alto interés por Isla de Pascua, no es un destino barato. Una escapada de 4 noches en plena temporada alta tiene un valor desde US$500 en un hotel 3 estrellas. Pero hay otros destinos populares que tienen un valor promedio incluso más alto. Por el mismo tiempo Puerto Varas promedia un valor de US$846 en un hotel 4 estrellas con desayuno, y Puerto Natales US$676 en un hotel 3 estrellas con desayuno, de acuerdo a los datos de Cocha.

Iquique también es un destino muy cotizado, cuyo valor ronda los US$140 en un hotel 3 estrellas, y Puerto Montt, en tanto US$380 en un hotel 3 estrellas con desayuno.

Iquique. ALEX DIAZ/ATON CHILE

“En temporada alta, los precios por noche se mantienen dentro de rangos similares a otros veranos. En destinos como La Serena, Viña del Mar o Pucón, los valores promedio van desde los $70.000 a $100.000 por persona, mientras que en destinos como Puerto Varas o Iquique los promedios se ubican entre $120.000 y $180.000 por noche, dependiendo del tipo de alojamiento y la fecha del viaje”, precisa Avilés de Viajes Falabella.

Desde Airbnb mencionan que hay otros destinos que han ido ganando relevancia: “Otros lugares del país que, si bien no están en el top 5 de las más buscadas, de todas formas, presentan un importante aumento en el interés de los viajeros para visitar en esta temporada estival son: Torres del Paine, San José de Maipo y Temuco, ciudades que exhiben un incremento de más de 100% en las búsquedas de estancias con respecto al verano anterior”.

Viajes Falabella añade a esta lista de paradas emergentes a “otros destinos más de nicho, como Chiloé, que ganan visibilidad como alternativas distintas, pero sin desplazar a los más tradicionales”, dice Avilés.