Verónica Guzmán, gerenta general de AFP Modelo: “Esperamos recuperar los niveles de resultados una vez haya concluido el proceso de licitación”

Fue una semana previsional que estuvo bastante movida y que terminó con una sorpresa: Modelo se impuso frente a AFP UNO y se quedó con la licitación de nuevos afiliados para el período octubre 2021 a septiembre 2023.

La administradora controlada por Andrés Navarro y su familia ofertó una comisión del 0,58% de la remuneración imponible, mucho menor que el 0,77% que cobra actualmente y que el 0,62% que ofertó UNO en este proceso.

La gerenta general de Modelo, Verónica Guzmán, accedió a responder preguntas por escrito sobre esta licitación. También sobre los retiros del 10% que aprobó el Congreso -respecto a los cuales tiene una visión crítica- y los problemas que tuvo la AFP en el primer retiro de fondos que, asegura, fueron puntuales.

¿Cómo es posible bajar la comisión del 0,77% al 0,58%? ¿Cómo esperan enfrentar esta agresiva oferta? ¿Bajando costos o renunciando a ganancias?

Desde que nacimos hace diez años nuestro propósito ha sido generar más competencia en la industria e incentivar que los precios bajaran y lo hemos logrado. En 2010 la AFP más cara cobraba una comisión del 2,36% y hoy Modelo ofreció un precio del 0,58%, es decir, un precio cuatro veces más bajo que la comisión más cara de ese tiempo. ¿Y cómo se logra? Con foco en la mejora continua, a través de la incorporación de nuevas tecnologías que permiten eficientar y automatizar los procesos. Lo anterior se traduce en reducir nuestros costos operacionales para ofrecer precios más bajos a nuestros actuales y futuros afiliados.

Aunque bajaron sus resultados, la AFP ganó US$ 50 millones en 2020. ¿La baja de comisiones afectará las ganancias de este año?

La automatización de nuestros procesos nos permite reducir los costos de manera responsable y sustentable. Sí habrá un efecto de corto plazo en los resultados, pero también con este nuevo precio beneficiaremos a más de 2 millones de personas y a todos quienes elijan a Modelo. Esperamos recuperar los niveles de resultados una vez haya concluido el proceso de licitación.

En 2019 señaló que querían “precios bajos sustentables a largo plazo, y no precios para aumentar cartera y después aumentar (las comisiones)”. ¿El precio que ofertaron es sustentable en el largo plazo, o solo en el corto plazo y después tendrán que subirlo?

Nuestra historia habla por nosotros. Cada vez que hemos ganado una licitación ofertando la comisión más baja, la hemos mantenido. Prueba de esto es que mantenemos la comisión del 0,77% desde la licitación de 2012. Ese es nuestro compromiso, ofrecer precios bajos sustentables en el tiempo. Y en esta ocasión no será diferente.

¿Por qué compitieron esta vez y no en las últimas dos licitaciones? ¿Qué cambió que volvieron a competir con comisiones bajas?

En la licitación de 2016 el precio ofertado fue una comisión del 0,41%, la que no era sostenible para nosotros y, a nuestro criterio, para ningún actor de la industria. De hecho, completado el plazo de la licitación, la AFP adjudicataria no mantuvo el precio ofertado. Para el proceso que vino después preferimos no participar de manera de prepararnos, como lo hemos hecho, y presentar una buena oferta en la licitación que acaba de concluir.

En el neto han registrado 52.446 afiliados menos (-2,5%) entre julio de 2020 y enero de este año. ¿Este fue uno de los temas que los impulsó a participar en la licitación?

Históricamente hemos analizado cada una de las licitaciones que han existido. Participar de estos procesos requiere de mucho estudio y preparación, y eso es lo que hemos hecho en estos últimos años, porque precisamente ese es nuestro compromiso, demostrar que se puede cobrar poco, con rentabilidades competitivas y un buen servicio.

Si bien esto es lo que mejor sabemos hacer, porque nacimos con la primera licitación, nuestro mejor rendimiento en términos de traspasos ha sido en los períodos en los que no hemos tenido licitación, por ejemplo: entre octubre de 2016 y octubre de 2018 recibimos 400 mil nuevos afiliados sin licitación. De esta forma, a partir de 2016 a la fecha pasamos de ser la cuarta AFP a la segunda con mayor número de afiliados.

¿Cuál va a ser su estrategia hacia adelante?

Nuestra estrategia es la misma que hemos sostenido hasta la fecha. Ofrecer un bajo precio para contribuir al bolsillo de las personas, entregando rentabilidades competitivas y un buen servicio. Con este nuevo precio del 0,58% las personas podrán aumentar su sueldo en hasta $ 250 mil anualmente en relación a la AFP que cobra más caro.

¿Están evaluando operar en otros países?

Siempre estamos evaluando nuevos mercados, como por ejemplo, en su momento estuvimos evaluando la licitación de Perú.

¿Qué opinión tiene de los dos retiros que aprobó el Congreso? ¿Le preocupa el modo en que se ha legislado durante la pandemia?

Fue una muy mala política pública. Hizo hacerse cargo a las personas con sus ahorros de un rol que no les correspondía. Fue una solución para el cortísimo plazo que ocasionará un problema mucho mayor a largo plazo.

Hoy deberíamos concentrarnos en trabajar de manera conjunta entre todos los sectores para diseñar un sistema previsional que beneficie a todas las personas, fortaleciendo el ahorro individual y simplificando el Pilar Solidario con cargo a gastos generales y no a un impuesto al trabajo. Tal y como lo han conseguido los países más desarrollados.

¿A qué se refiere con simplificar el Pilar Solidario con cargo a gastos generales y no a un impuesto al trabajo?

Si se utiliza el aumento de la cotización previsional para financiar el Pilar Solidario, en la práctica es un impuesto al empleo. La mejor opción es que el Pilar Solidario sea financiado con un porcentaje del PIB.

Tras el primer retiro del 10% se vio que la AFP tenía problemas operativos internos que resolver. ¿Eso no requiere mayor inversión?, ¿lo pueden lograr con este nivel de comisión?

Los problemas del primer retiro fueron puntuales y los resolvimos a la brevedad. Prueba de ello es que fuimos una de las primeras AFP en pagar. No obstante lo anterior, nuestro ADN de mejora continua se vio reflejado en el segundo retiro, donde tuvimos un proceso exitoso y también fuimos de las primeras AFP en pagar.

En Modelo siempre han dicho que son la AFP más tecnológica, la más digital. ¿No se desmoronó ese argumento tras el primer retiro del 10%? ¿Hace un mea culpa por todo ese proceso?

Si bien tuvimos problemas puntuales que resolvimos a la brevedad, y pedimos disculpas por ello, hemos demostrado que nuestro ADN sigue intacto. Prueba de ello es que en plena pandemia incorporamos nuevos servicios de robótica e inteligencia artificial. Por ejemplo, los trámites de pensiones en formato digital, nuestra asesora virtual Antonia que entrega claves, certificados y resuelve dudas previsionales, estando disponible 24/7.

¿Qué cambios han hecho en la AFP para mejorar los problemas tecnológicos u operativos que se vieron tras los retiros?

En el segundo semestre de 2020 iniciamos un proceso de transformación digital y renovación de la infraestructura tecnológica. Incorporamos robótica e inteligencia artificial en el marco de la mejora continua de los procesos operacionales.

¿Qué riesgos perciben de la discusión que desarrolla el mundo político sobre la reforma previsional?

Lo que corresponde ahora es que todos los sectores nos podamos concentrar en trabajar de manera conjunta para diseñar un sistema previsional que beneficie a todas las personas, fortaleciendo el ahorro individual y simplificando el Pilar Solidario con cargo a gastos generales y no a un impuesto al trabajo. Para eso es necesario la voluntad de todos los actores, capacidad de escucha, salir de la trinchera ideológica y entender que este es un problema muy real en la actualidad, y que también afectará a las generaciones futuras si no lo resolvemos hoy, pensando en los próximos 40 años.

Adicionalmente, todos los sectores deberíamos enfocarnos en promover el empleo formal, ya que muchas personas se han visto afectadas por la pandemia.

La oposición ingresó una indicación para separar la industria, y que las AFP solo se dediquen a rentabilizar los fondos. ¿Perjudicará esto el negocio de las AFP o no tendría efectos?

Es muy prematuro emitir opinión, dado que aún no existe un contenido definitivo de reforma previsional. Esperamos que lo que se resuelva sea pensando en el beneficio de todas las personas por los próximos 40 años.

¿Cree que se va a aprobar una reforma previsional en este gobierno? ¿Tal como está el proyecto es mejor que no se apruebe?

Para poder lograrlo deberíamos trabajar todos los actores, de manera conjunta, en encontrar posiciones, salir de la trinchera de cada cual, para planificar una reforma previsional sustentable por los próximos 40 años.

¿Cree que es mejor una Pensión Básica Universal, tal como lo propuso la presidenta de las AFP, o aumentar el Pilar Solidario?

Creo que lo relevante es reformar considerando robustecer el pilar de ahorro individual y el Pilar Solidario, ambos son indispensables y permiten mejorar las pensiones sin provocar un endeudamiento que perjudique a las siguientes generaciones.