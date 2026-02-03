Viña Concha y Toro anuncia compra de una viña francesa

Este martes la viña más grande en Chile anunció la incorporación de una nueva marca a su portafolio. Concha y Toro, a través de su brazo europeo VCT Europe, cerró un acuerdo para adquirir la marca francesa Maison Mirabeau, cuyo foco son los vinos rosé.

Esta marca fue fundada en el 2010 por Jeany y Stephen Cronk, y distribuye vinos principalmente en Reino Unido, Europa y otros mercados globales. "Mirabeau es el principal proveedor de rosé de la Provence en el canal On Trade del Reino Unido", afirmó Concha y Toro en un comunicado.

La compra

Eduardo Guilisasti, CEO de la compañía, apuntó a que “Maison Mirabeau es mucho más que una inversión para Viña Concha y Toro; es una expresión concreta de nuestra convicción en el futuro del vino y en la premiumización como camino hacia un crecimiento sostenible. Su marca, reconocida entre las más valoradas en la categoría de rosé franceses, abre la puerta a un nuevo origen altamente relevante y, sobre todo, nos une con Stephen y Jeany Cronk, fundadores de Maison Mirabeau, con quienes compartimos una visión común de la industria del vino —profundamente comprometida con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente”.

En desarrollo...