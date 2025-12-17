Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

Históricamente, el 31 de diciembre ha sido feriado para los bancos en Chile, por lo que no atienden a público, convirtiéndose en la única industria que tiene un feriado especial a nivel nacional.

Sin embargo, eso prometía acabar este año, luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó una normativa que pone en práctica la eliminación del feriado bancario que, según ha dicho el mismo regulador, es algo que en realidad dictó la Ley Fintech.

A raíz de ello, los sindicatos de las instituciones financieras se encontraban en pie de guerra, pues habían anunciado que se preparaban para una “gran paralización”.

La polémica por el tema en agosto escaló al Congreso, cuando los senadores Ximena Rincón (Demócratas), Matías Walker (Demócratas), Fidel Espinoza (PS), Gastón Saavedra (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) presentaron un proyecto que busca reponer dicho feriado.

Luego el gobierno se hizo parte al ingresar una indicación a la moción parlamentaria, donde se buscó repone el famoso feriado bancario.

Finalmente, toda la tramitación en el Congreso terminó el 1 de diciembre, cuando el proyecto fue aprobado y despachado del Parlamento. Y este miércoles se convirtió en ley, ya que fue publicado en el Diario Oficial. Eso significa que el próximo 31 de diciembre, y los que sigan en los años posteriores, los bancos no atenderán a público de manera presencial en sus sucursales.

“Los bancos no atenderán presencialmente al público el 31 de diciembre de cada año, ni los días sábados de cada semana, salvo autorización de la Comisión (para el Mercado Financiero). En ningún caso deberán considerarse esos días como festivos o feriados para los efectos legales, excepto en lo que se refiere al pago y protesto de letras de cambio”, sostiene la ley 21.791.

El presidente de la Confederación Nacional de sindicatos de la rama bancaria, filiales, compañías de seguros y de apoyo al giro (Conaban), Roberto Grandon, sostiene que esto se logró gracias al trabajo que hicieron desde el gremio con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, a raíz de una petición que hizo la CUT para recuperar el feriado bancario y la jornada laboral de lunes a viernes para la banca. “Finalmente en tiempo récord fue aprobada la ley”, afirma.