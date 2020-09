Científicos ven factible una vacuna global contra el Covid-19

El análisis genético de secuencias de más de 27.000 personas infectadas con el coronavirus que causa COVID-19 revela que el virus ha mutado mínimamente desde diciembre de 2019, lo que sugiere que una vacuna sería suficiente para combatir infecciones globales, según una investigación realizada por un equipo de científicos del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed (WRAIR), el mayor centro de investigación biomédica dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El estudio, dirigido por Morgane Rolland, jefe de genética viral y serología de sistemas del Programa de Investigación Militar del VIH WRAIR y el doctor Kayvon Modjarrad, director del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes del instituto, ha sido publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Para caracterizar la diversificación del coronavirus SARS-CoV-2 desde el comienzo de la pandemia, alinearon 18.514 secuencias de genomas de virus independientes extraídas de individuos en 84 países y las escanearon en busca de variaciones. Los análisis revelan estimaciones bajas de diferenciación genética después del brote inicial e indican que, hasta ahora, el genoma del SARS-CoV-2 ha evolucionado a través de un proceso mayoritariamente aleatorio en lugar de a través de la adaptación a los huéspedes humanos que encuentra.

“Al igual que otros informes, notamos que la mutación D614G en Spike ha aumentado rápidamente en frecuencia desde el comienzo de la epidemia, pero no pudimos vincular esta mutación a fuerzas adaptativas específicas. Cuando los virus se replican y se propagan en la población, esperamos ver algunas mutaciones y algunas pueden solucionarse muy rápidamente en una epidemia simplemente por casualidad”, ha explicado Rolland.

Según ha señalado, vincular genotipos con fenotipos es complicado y se necesita más investigación para comprender completamente las consecuencias funcionales de la mutación D614G en SARS-CoV-2.

Dado el bajo nivel de variación genética, una vacuna candidata prometedora probablemente sería igualmente eficaz contra todas las cepas del coronavirus COVID-19 que circulan actualmente. “La diversidad viral ha desafiado los esfuerzos de desarrollo de vacunas para otros virus como el VIH, la gripe y el dengue, pero las muestras globales muestran que el SARS-CoV-2 es menos diverso que estos virus”, ha afirmado.

Por lo tanto, “podemos ser cautelosamente optimistas en el sentido de que la diversidad viral no debería ser un obstáculo para el desarrollo de una vacuna que proteja ampliamente contra la infección por COVID-19”, ha señalado Rolland, cuya investigación generalmente se centra en la genética viral del VIH, y en los últimos meses ha centrado su atención en el COVID-19 durante la actual emergencia sanitaria mundial.

“Es fundamental que las personas en varios campos se unan mientras nos enfocamos en aprender todo lo que podamos sobre este virus. El trabajo en equipo será de vital importancia para detener la marea de esta pandemia”, ha añadido.

Por su parte, Modjarrad que codirige los esfuerzos de respuesta al COVID-19 del instituto, incluido el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, ha destacado que “los científicos están trabajando arduamente para acelerar el desarrollo de una vacuna COVID-19 que sea segura y efectiva para todo el mundo, ahora y en los años venideros”.

“Estos datos son críticos para informar los esfuerzos colectivos del campo para obtener una vacuna que sea rápida escalable y universalmente aplicable a todas las poblaciones. “Sobre la base de la larga experiencia de WRAIR en el desarrollo de vacunas para otros virus y el trabajo reciente sobre coronavirus, hemos podido avanzar rápidamente para acelerar los esfuerzos de investigación para combatir esta pandemia que ha amenazado la salud mundial y la preparación militar”, ha añadido.

La vacuna candidata líder de WRAIR se basa en una plataforma de nanopartículas de ferritina Spike y se espera que ingrese a pruebas en humanos antes de 2021. La vacuna se combina con un adyuvante patentado que también se desarrolló en WRAIR, la formulación de liposomas del ejército, para impulsar aún más la respuesta inmune. WRAIR se estableció hace 127 años para combatir este tipo de amenazas para la salud y ha desempeñado un papel en el desarrollo de casi la mitad de las vacunas de uso público en la actualidad.