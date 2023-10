¿Cómo funciona la conciencia? Estas son las teorías científicas que intentan explicarlo

La ciencia es difícil. La ciencia de la conciencia es particularmente difícil, plagada de dificultades filosóficas y escasez de datos experimentales.

Por eso, en junio, cuando se anunciaron los resultados de un concurso experimental cara a cara entre dos teorías rivales en la 26ª reunión anual de la Asociación para el Estudio Científico de la Conciencia en la ciudad de Nueva York, fueron recibidos con cierta fanfarria.

Los resultados no fueron concluyentes: algunos favorecían la “teoría de la información integrada” y otros daban peso a la “teoría del espacio de trabajo global”. El resultado fue cubierto tanto en Science como en Nature, así como en medios más importantes, incluidos el New York Times y The Economist.

Y eso podría haber sido todo, ya que los científicos continúan investigando estas y otras teorías sobre cómo nuestro cerebro genera experiencia. Pero el 16 de septiembre, aparentemente impulsado por la cobertura mediática de los resultados de junio, un grupo de 124 científicos y filósofos de la conciencia –muchos de ellos figuras destacadas en el campo– publicó una carta abierta atacando la teoría de la información integrada como “pseudociencia”.

La carta ha generado revuelo. La ciencia de la conciencia tiene sus facciones y disputas, pero este desarrollo no tiene precedentes y amenaza con causar daños duraderos.

¿Qué es la teoría de la información integrada?

El neurocientífico italiano Giulio Tononi propuso por primera vez la teoría de la información integrada en 2004, y ahora se encuentra en la " versión 4.0 “. No es fácil resumirlo.

En esencia, está la idea de que la conciencia es idéntica a la cantidad de “información integrada” que contiene un sistema. A grandes rasgos, esto significa la información que tiene el sistema en su conjunto además de la información que tienen sus partes.

Muchas teorías comienzan buscando correlaciones entre eventos en nuestra mente y eventos en nuestro cerebro. En cambio, la teoría de la información integrada comienza con “axiomas fenomenológicos”, afirmaciones supuestamente evidentes sobre la naturaleza de la conciencia.

Es notorio que la teoría implica que la conciencia está muy extendida en la naturaleza, y que incluso sistemas muy simples, como una red inactiva de circuitos informáticos, tienen algún grado de conciencia.

Tres críticas

Esta carta abierta hace tres afirmaciones principales contra la teoría de la información integrada.

En primer lugar, argumenta que ésta no es una “teoría líder de la conciencia” y ha recibido más atención mediática de la que merece.

En segundo lugar, expresa preocupación por sus implicaciones:

Si [la teoría de la información integrada] es probada o percibida por el público como tal, no solo tendrá un impacto directo en la práctica clínica relacionada con los pacientes en coma, sino también en una amplia gama de cuestiones éticas que van desde los debates actuales sobre la sensibilidad de la IA y su regulación. , hasta la investigación con células madre, las pruebas con animales y organoides y el aborto.

La tercera afirmación ha provocado la mayor protesta: la teoría de la información integrada es “pseudociencia”.

¿Es la teoría de la información integrada una teoría líder?

Estés o no de acuerdo con la teoría de la información integrada –y yo mismo la he criticado– no hay duda de que es una “teoría líder de la conciencia”.

Una encuesta de científicos de la conciencia realizada en 2018 y 2019 encontró que casi el 50% de los encuestados dijeron que la teoría era probable o definitivamente “prometedora”. Fue una de las cuatro teorías presentadas en un debate principal en la reunión de 2022 de la Asociación para el Estudio Científico de la Conciencia, y fue una de las cuatro teorías presentadas en una revisión de la ciencia del estado de la conciencia que Anil Seth y yo publicamos el año pasado.

Según una versión , la teoría de la información integrada es la tercera teoría de la conciencia más discutida en la literatura científica, superada sólo por la teoría del espacio de trabajo global y la teoría del procesamiento recurrente. Nos guste o no, la teoría de la información integrada tiene un apoyo significativo en la comunidad científica.

¿Es más problemática que otras teorías?

¿Qué pasa con las posibles implicaciones de la teoría de la información integrada: su impacto en la práctica clínica, la regulación de la IA y las actitudes hacia la investigación con células madre, las pruebas con animales y organoides y el aborto?

Consideremos la cuestión de la conciencia fetal. Según la carta , la teoría de la información integrada dice que “los fetos humanos en etapas muy tempranas de desarrollo” probablemente estén conscientes.

Los detalles importan aquí. Fui coautor del artículo citado en apoyo de esta afirmación, que de hecho sostiene que ninguna teoría importante de la conciencia (incluida la teoría de la información integrada) postula el surgimiento de la conciencia antes de las 26 semanas de gestación.

Todas las teorías de la conciencia tienen inevitablemente implicaciones éticas y legales.

Y si bien debemos ser conscientes de las implicaciones legales y éticas de la teoría de la información integrada, también debemos ser conscientes de las implicaciones de todas las teorías de la conciencia.

¿Son las implicaciones de la teoría de la información integrada más problemáticas que las de otras teorías destacadas? Esto está lejos de ser obvio, y ciertamente existen versiones de otras teorías cuyas implicaciones serían tan radicales como las de la teoría de la información integrada.

¿Es pseudociencia?

Y así, finalmente, a la acusación de pseudociencia. La carta no proporciona ninguna definición de “pseudociencia”, pero sugiere que la teoría es pseudocientífica porque “la teoría en su conjunto” no es empíricamente comprobable. También afirma que la teoría de la información integrada no fue “probada significativamente” en el concurso cara a cara de principios de este año.

Es cierto que los principios básicos de la teoría son muy difíciles de probar, pero también lo son los principios básicos de cualquier teoría de la conciencia. Para poner a prueba una teoría es necesario asumir una serie de principios puente, y el estatus de esos principios a menudo será discutido.

Pero nada de esto justifica tratar la teoría de la información integrada –o incluso cualquier otra teoría de la conciencia– como pseudociencia. Todo lo que se necesita para que una teoría sea genuinamente científica es que genere predicciones comprobables. Y cualesquiera que sean sus defectos, la teoría ciertamente los ha cometido.

La acusación de pseudociencia no sólo es inexacta, sino también perniciosa. En efecto, es un intento de “desestructurar” o silenciar la teoría de la información integrada, negar que merezca una atención seria.

Esto no sólo es injusto para la teoría de la información integrada y la comunidad científica en general, sino que también manifiesta una falta fundamental de fe en la ciencia. Si la teoría está realmente en quiebra, entonces los mecanismos ordinarios de la ciencia lo demostrarán.

*Profesor de Filosofía, Universidad de Monash.