Jóvenes serían el principal foco de infección del coronavirus en Chile y el mundo

Algo que se ha repetido continuamente desde la aparición del Covid-19 es que el virus no afecta de gravedad a la población joven. Y si bien es cierto, una de las medidas claves para evitar la propagación y “aplanar la curva” de contagios para no sobrepasar la capacidad del sistema de salud, es que la generación joven respete las medidas de cuarentena.

El investigador y economista Andreas Backhaus hizo un análisis de los casos confirmados de Coronavirus en Corea del Sur, un país que ha sido aplaudido por su capacidad de reducir los contagios y baja tasa de mortalidad. Ahí, se hicieron pruebas masivas y gratuitas a la población y los datos muestran que son los jóvenes entre 20 y 29 años los que portaban el virus con más frecuencia que cualquier otra generación. Esos datos los comparó con los de Italia, el país más complicado hoy con el brote de la pandemia, donde no se hacen test masivos, sino que se aplican a quienes ya muestran síntomas avanzados.

La comparación sugiere que el número de infectados jóvenes en Italia y otros países europeos probablemente están subrepresentados, y que ese grupo etario podría ser el principal foco de infección del Coronavirus.

El infectólogo Eric Feigl-Ding, de la Universidad de Harvard, llegó a la misma conclusión al ver los datos liberados por Corea del Sur: “Cuando alguien diga ‘no te preocupes, es leve para los jóvenes’, hay que explicar que la complacencia y la ignorancia del verdadero reservorio infeccioso de este virus provocarán más brotes (…) si bien los casos de adultos jóvenes no son asintómaticos, sus interacciones sociales probablemente tendrán un impacto en más contagios”.

“El problema es que los jóvenes son probablemente 10 veces más activos y sociales que los ancianos, y pueden infectar a 10 veces más personas, especialmente si el Covid-19 es leve y los adultos jóvenes no lo notan”, agregó. La incubación del virus puede durar hasta 14 días y puede contagiar en período asintomáticos.

Ximena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y miembro del equipo asesor del Ministerio de Salud, asegura que los datos de contagio en Corea del Sur “son los más indicativos de la verdadera pirámide de casos. En Italia no lo podemos ver porque solo hacen test a casos moderados y graves, porque están sobrepasados”.

Estos análisis coinciden con otros estudios que se han publicado los últimos días. “La infección sustancial no documentada facilita la rápida diseminación del Coronavirus”, publicado en la revista Science, estima que en un período de dos semanas en enero, el 86% de los casos en China no fueron detectados. Otro análisis publicado en Eurosurveillance la semana pasada, muestra que de los 634 casos que dieron positivo a bordo del crucero Diamond Princess, 328 (más de la mitad) no mostraron síntomas.

Michael Osterholm, director del Center for Infectious Disease Research and Policy de la Universidad de Minnesota, dijo a CNN que “ahora sabemos que la transmisión asintomática probablemente esté jugando un rol importante en la propagación del virus”.

Menores de 34 años son el principal grupo de contagio en Chile

En nuestro país, el principal foco de contagio se dio a partir de jóvenes del sector oriente que viajaron al extranjero y, además, no cumplieron cabalmente la orden de cuarentena. Muchos, cuenta Aguilera, “o no tenían síntomas o tenían cuadros leves”.

“Lo que hemos visto es que a raíz de ese cuadro leve y a la indicación inicial de no hospitalizarlos, sino dejarlas en aislamiento en sus casas, estas personas al sentirse bien, sin una supervisión adecuada, empezaron a deambular y a contagiar a miembros del hogar u otros cercanos. Aunque tenga síntomas leves, esa persona es contagiante, es muy importante tomar las precauciones y que ese foco de contagio se controle”, recalca la infectóloga, miembro del equipo asesor del Ministerio de Salud.

Hasta el martes 17 de marzo, día en que habían 201 casos confirmados de Covid-19 en el país, el desglose por edad que entregaba el Ministerio de Salud mostraba que los jóvenes entre 19 y 34 años son los principales contagiados del Covid-19, con 73 casos. Los siguen las personas entre 35 y 45 años, con 59 casos.

Sin embargo, desde ese día que el Minsal no entrega cifras desglosadas. Ahora la publicación de cada mediodía (que contiene casos contados hasta 21 horas del día anterior) es solo de la cifra total y por región. Antes incluía la edad de cada caso y el recinto hospitalario donde se detectó. Consultados por esto, desde el ministerio aseguran que no seguirán entregando esa información desglosada y que cualquier dato adicional lo entregará el propio ministro de Salud. Hoy por la mañana, Jaime Mañalich, junto con informar que habían 342 casos confirmados en el país, dijo que la mayoría eran menores de 50 años.

Las recomendaciones de expertos es que todas las personas en contacto con un posible caso de contagio tomen medidas de distanciamiento social si es posible. El virus se propaga cuando una persona respira las gotas que se producen cuando un infectado tose o estornuda. El tema es que alguien, incluso sin síntomas, puede transmitir el virus al tocar una superficie y otra persona toca esa misma superficie y después su boca, nariz u ojos.

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine muestra que el virus se puede mantener estable por varias horas en distintas superficies: tres horas en aerosoles, cuatro horas en cobre, 24 horas en cartón y hasta dos o tres días en plástico y acero. El estudio sugiere que las personas pueden adquirir el virus a través del aire y después de tocar objetos contaminados. Por eso es importante lavarse las manos, no tocarse la cara y desinfectar superficies como puertas y muebles.

El Coronavirus Resource Center, de la Universidad de Harvard, insiste también en respetar un distanciamiento social extremo, para evitar infectarse o infectar a otra persona, ya que disminuir la velocidad de propagación del virus es fundamental para evitar el colapso de hospitales.

Recuerda que para evitar que el virus se siga propagando en el país, hay que seguir las recomendaciones de prevención entregadas por el Ministerio de Salud. En caso de no ser parte de grupo de riesgo y presentar por lo menos tres síntomas (fiebre, tos y dificultad de respirar), se recomienda asistir a un centro asistencial y llamar al 6003607777. Es importante usar mascarilla para evitar el contagio de más personas en el traslado.