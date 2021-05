La importancia de celebrar un funeral, incluso un año después

Chris Hamilton, su esposa Kristin y sus tres hijas celebraron recientemente un servicio conmemorativo para su madre, Rona, quien murió el año pasado, días después de que comenzara el encierro relacionado con la pandemia.

Escogieron el fin de semana de su cumpleaños, el 23 de abril y colocaron sillas para 20 familiares y amigos cercanos en el patio de su casa en Broomall, Pensilvania. Las niñas, de 9, 7 y 6 años, escribieron y le leyeron poemas sobre jardinería a Nana.

Hamilton, hijo único, cuyo padre murió hace una década, pronunció un discurso en el que había estado pensando durante los últimos 13 meses. Había querido honrar la vida de su madre con una ceremonia, pero la pandemia hizo que hacerlo de manera segura fuera imposible durante meses. “La culpa y el peso sobre mis hombros durante el último año han desaparecido”, dice.

En todo el país, a medida que las restricciones disminuyen y las vacunas se vuelven más disponibles, las familias llevan a cabo servicios conmemorativos atrasados por los que murieron el año pasado. Algunos se llevan a cabo en el cumpleaños de un ser querido o en el primer aniversario de una muerte, a menudo en parques, patios y cementerios. Tales rituales permiten a las personas compartir el dolor reprimido, según David Kessler, quien ha escrito seis libros sobre el dolor.

“Nunca es demasiado tarde para tener una ceremonia significativa”, dice Alan Wolfelt, fundador del Center for Loss & Life Transition, en Fort Collins, Colorado, que ofrece ayuda para los cuidadores y los deudos. Recuerda una familia que celebró un servicio 28 años después de la muerte de un ser querido. “En ese momento, el patriarca pensó que era más fácil, rápido y barato no tener un funeral”, dice el Dr. Wolfelt, una decisión que la familia lamentó y finalmente rectificó.

What’s Your Grief, un sitio web de educación y apoyo, recientemente encuestó a seguidores en Facebook e Instagram, preguntando quién planeaba realizar servicios conmemorativos para los seres queridos que murieron el año pasado.

Dos tercios de los 166 encuestados dijeron que sí, y la mayoría imaginó una reunión íntima e informal y un porcentaje más pequeño a favor de un funeral o servicio tradicional. Una de las encuestadas organizará una comida al aire libre en su casa en julio, un año después de la muerte de su madre. “Mucha gente tiene historias que necesitan divulgarse sobre cómo ella cambió su vida”, dice. Otro seguidor celebrará un servicio para su madre este mes al que podrán asistir sus ocho tíos y tías.

Foto: Reuters

Otros son reacios pero se sienten obligados. “Personalmente, todavía estoy demasiada trsite para reunirme”, escribió una mujer que perdió a ambos padres el año pasado, “pero estoy organizando una reunión el día b de mamá en mayo para que mis hermanos y mi familia puedan estar juntos”.

Litsa Williams, trabajadora social clínica y cofundadora del sitio What’s Your Grief, dice que “cuando tienes un funeral, tienes la oportunidad de mirar a tu alrededor y ver cuántas vidas tocó una persona” y esa experiencia es difícil de entender.

Su propia familia no pudo tener un funeral ortodoxo griego para su tío, quien murió el año pasado y era un miembro activo de la iglesia. Planean invitar a familiares y amigos a un parque en Baltimore, tal vez en el otoño si se siente seguro, para una celebración con comida y música en vivo. “En muchos sentidos, eso captará mucho más de quién era mi tío”, dice la Sra. Williams.

Incluso meses después de una muerte, las familias encuentran consuelo en un duelo conjunto. El 5 de abril, un año después de que Ralph Gismondi murió a causa de Covid, su familia y amigos se reunieron en la Iglesia St. Thomas the Apostle en West Hempstead, NY, para una misa de réquiem de capacidad limitada para el bombero jubilado de 68 años y asistente de JetBlue.

En la iglesia, una urna con sus cenizas descansaba en una corona de flores junto a una foto del Sr. Gismondi sosteniendo una langosta, una de sus comidas favoritas. Sus nietos adolescentes escribieron tributos, impresos en el programa, sobre cómo a “Pop Pop” le encantaba hacer reír a los demás. Su hija mayor, Lisa Miller, pronunció un discurso. Después, una mujer se acercó a Lori Gismondi González, su otra hija, y le habló de cómo conoció a su padre en la década de 1980 en el departamento de bomberos y de lo amable que era. “Quizás no hubiera escuchado esa historia si no hubiéramos tenido el funeral”, dice la Sra. González. Esas historias y la oportunidad de honrar a su padre públicamente y en su iglesia parroquial le dieron a la familia “una sensación de paz”, dice.

Elisa Chase, directora internacional de la organización sin fines de lucro Celebrant Foundation and Institute en Montclair, Nueva Jersey, notó un aumento en las solicitudes durante el mes pasado para que alguien oficie en un servicio conmemorativo. El instituto está afiliado a 1.500 persona certificadas que son contratistas independientes. “Una mujer con la que hablé dijo que tenía tanto miedo de que si esperaba mucho más, la gente no vendría”, dice la Sra. Chase. Para los memoriales, algunas familias reservan restaurantes con asientos al aire libre, envían tarjetas para guardar la fecha y crean centros de mesa que reflejan el equipo deportivo favorito de un ser querido.

Foto: Reuters

Otros aún no están listos para una ceremonia. “Un monumento verdaderamente significativo involucra a familiares que vienen de todo el país”, dice Sabila Khan, de Jersey City, Nueva Jersey, cuyo padre de 76 años, Shafqat Khan, murió de Covid en abril de 2020. “Todavía hay demasiada incertidumbre. “Para el primer aniversario de la muerte de su padre, su hermano voló desde Dallas para que la familia, ahora toda vacunada, pudiera visitar su tumba. Era la primera vez que la familia directa estaba junta desde la muerte de su padre, dice Khan, quien cofundó el grupo de Facebook Covid-19 Loss Support for Family and Friends.

Durante gran parte del año pasado, los Hamilton recordaron a Rona a través de sus propios rituales privados. Kristin y las niñas eligieron recetas de la caja de recetas de Rona para hornear galletas en el aniversario de su muerte e hicieron un mural de recuerdo con fotos.

Pero siempre quisieron hacer algo más y, con las vacunas disponibles, su cumpleaños acercándose y el clima lo suficientemente cálido como para estar afuera, recurrieron a Beth Palubinsky, una celebrante certificada, para oficiar y ayudar a organizar. Ella incorporó el amor de Rona por la jardinería en el monumento, donde los invitados podían plantar flores silvestres en el patio de los Hamilton. Palubinsky dice que tener ese año entre la muerte de Rona y su memorial le dio a la familia tiempo para pensar en cómo recordar su vida. “El dolor se suaviza un poco”, dice.