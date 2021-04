Libro recoge inéditos testimonios de enfermeras y matronas a más de un año de la pandemia en Chile

“Me miró y me dijo (…) por favor, despídeme con un Padrenuestro. Yo me había comprometido (…) a mi siguiente turno, ella estaba muy mal. Terminé mi turno y fui a verla, estaba muriendo. Entré, toqué su mano y recé por ella, sentí tanta paz, había cumplido. Me siento privilegiada de ser parte de la primera línea”.

Este es uno de los más de 70 relatos recogidos por el libro “Relatos de Pandemia”, creado por Bupa Chile y Bupa Sanitas, quienes tomaron el testimonio de sus colaboradores a nivel mundial, incluyendo clínicas, centros de salud, Isapre, residencias de adultos mayores y áreas de apoyo de toda la red de salud de Bupa en Chile y España en torno a la pandemia de coronavirus, que ya acumula 140 millones de casos y casi 3 millones de fallecidos a nivel mundial.

El compilado es un registro humano de lo acontecido en 2020 desde la mirada particular de sus protagonistas, quienes dan cuenta de sus vivencias, dudas, temores y aprendizajes en un tono que grafica cómo la Enfermería y Matronería fueron puestas a prueba en un trance histórico, desplegando su máximo potencial en compromiso, aptitudes y capacidades.

“Nada nos hizo prever que iba a ser un año de pandemia que iba a poner a prueba todas nuestras competencias y conocimientos, nuestros procesos de trabajo y los modelos de relación con nuestros pacientes y sus familias. A un año del inicio del Covid podemos decir que nos ha desafiado no sólo como profesionales sino en lo más profundo de nuestro ser, como personas, cambiando nuestra forma de ver la vida para siempre”, afirma Carla Alarcón, directora de enfermería de Clínica Bupa Santiago.

El libro puede ser leído o descargado d forma gratuita en el sitio web oficial de la publicación.