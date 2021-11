Proyecto Cura: start up chilena hace alianza con ONG de Sillicon Valley para implementar sistema de pago con criptomoneda en el norte

Como las fichas del salitre en Humberstone, pero en la Industria 4.0, el sistema Cura, que significa viaje en diaguita, es un proyecto que recuerda cómo la comunidad que vivía en torno a la extracción de salitre se sustentaba en términos financieros. En este caso, es la criptomoneda el activo que promete resolver los temas de flujo de caja y sistema de pago de los operadores hoteleros de la Provincia del Choapa.

Activate, Start Up chilena que desarrolla proyectos productivos que unen a grandes corporaciones con comunidades, busca cubrir de esta forma necesidades de las compañías a partir de capacidades existentes en las agrupaciones que las rodean, desarrollando un polo de valor compartido y creando un ecosistema sostenible.

Tras una gran experiencia en Los Vilos, donde la consultora llevó a cabo el plan ‘Cooking & Innovation Center’ de la mano de la Cooperativa de Turismo y Comercio de la zona, los planes a futuro son grandes. En esa oportunidad, el año pasado, se montó una planta de elaboración de alimentos que ahora cubre las necesidades alimentarias de importantes proyectos mineros, entre ellos las faenas INCO de Minera Los Pelambres, además de otros espacios productivos en la provincia, lo que se ha transformado en un caso ícono, demostrando el potencial de la comunidad y el resultado de la inversión privada.

Es así como ahora Activate se encuentra desarrollando la plataforma de hospedaje Cura, cuyo foco se centra en el hospedaje local de la provincia del Choapa, una localidad al norte de Chile que día a día recibe trabajadores mineros, constructores y profesionales gastronómicos de diferentes empresas que operan en la zona.

Tras analizar la industria hotelera de la localidad, Activate identificó que hoy existe un gran problema con respecto al sistema de pago, flujos que dependen en gran medida de los movimientos financieros y que las reservas se hagan efectivas en los tiempos acordados, tema que carece de regulación, con reservas que luego no se cumplen o sobrecupo que no logra ser atendido. Así también, las fechas acordadas de llegada y salida no siempre se concretan, generando días de venta perdidos o discordancia en el servicio. Finalmente, uno de los mayores problemas son los plazos de pago, que fácilmente pueden superar los 90 días posteriores a la salida de los huéspedes.

Este conjunto de situaciones genera un conflicto financiero importante para los hospedajes, quienes ven limitada su capacidad de inversión. Es aquí donde Activate ha decidido colaborar, para fortalecer el sistema económico de esta industria mediante un sistema innovador que permita dar solución a la situación.

Junto a Fundación Celo, organización estadounidense sin fines de lucro, se está gestando esta plataforma de alojamiento que no solo considera un sistema de distribución y reservas, sino que el objetivo es generar un pronto pago a los operadores locales, regulando los casos en que no se cumplan los plazos o alojados establecidos preliminarmente. Esto sería posible a través de un sistema respaldado por una criptomoneda, llamada Celo, propia de la Fundación, la que se encuentra soportada por el dólar, lo que la hace menos volátil que otras monedas. El beneficio de usar un sistema de pago respaldado por este modelo, así como las fichas salitreras de Humberstone, es que permite realizar transacciones rápidas de manera interna, permitiendo al proyecto Cura convertir rápidamente el capital necesario para pagar a los hospedajes locales en pesos chilenos. Luego, las empresas hospedadas pagan sus deudas al mismo fondo.

Para Francisco Roa, CFO de Activate, el efecto local es muy potente: “Las comunidades son el futuro, y lo que nosotros buscamos es empoderarlas, para que no solo prosperen las zonas rurales, si no que el valor compartido se vuelva una institución a nivel nacional” comenta. A esto Jake Leraul, Advisor de Activate y Legal Partner de CLabs en Celo agrega “hoy, menos del 0,5% de los ciudadanos del mundo se benefician de la velocidad, la transparencia, la utilidad y el bajo costo del uso de la tecnología blockchain. Los miembros de la Alianza de Celo tienen un plan para cambiar eso y están comprometidos a aprovechar el poder de esta innovadora tecnología para crear soluciones que funcionen en dispositivos, operadores y países”.