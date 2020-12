¿Puedo utilizar los lentes que que ocupe en el eclipse del año pasado?

Foto: Agencia Uno

La astrónoma de la U. de Valparaíso Amelia Bayo, advierte que no se puede mirar directamente al sol sin una protección adecuada, haya o no eclipse. Revisa en la nota si se puede o no usar los del 2019.