Rattan Lal, Nobel de la Paz: “Una dieta saludable para las personas es una dieta saludable para el planeta”

Por primera vez, en la pasada COP27, se dedicó un día entero a tratar la alimentación como un factor para combatir el cambio climático. Esa decisión la promovió y la celebró Rattan Lal, científico experto en suelos y Premio Nobel de la Paz. El director del Centro de Gestión y Secuestro de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio; miembro de la Junta para el Desarrollo Internacional de la Agricultura y la Alimentación (BIFAD) ; y asesor en agricultura para la Casa Blanca está en Chile para entregar sus reflexiones sobre la salud del planeta en la 12° de Congreso Futuro.

Galardonado con el Premio Mundial de la Alimentación 2020 y cogalardonado con el Premio Nobel de la Paz 2007 como parte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), Rattan Lal busca las oportunidades y los nuevos desafíos para reducir el deterioro del ecosistema. Esta vez, el científico asegura que uno de los puntos importantes a atender es la agricultura y la salud de los suelos como parte de un solo sistema. En entrevista con Qué Pasa, el laureado investigador entrega los detalles de su postura.

-¿Cómo una buena gestión de la agricultura puede ser una respuesta para combatir el cambio climático?

Bueno, si la pregunta es cómo puede ser la buena gestión del cambio climático, la respuesta es la agricultura basada en la ciencia. La tecnología agrícola y las innovaciones pueden y deben ser la solución a los problemas ambientales globales del siglo XXI. Ya sea el cambio climático, la calidad y escasez del agua, la pérdida de biodiversidad, degradación de suelos, denigración del paisaje, pobreza y hambre. Estos son problemas globales y la solución a todos estos problemas es una buena agricultura. De hecho, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas dependen de un suelo saludable y una buena agricultura.

-¿Deberíamos cambiar la forma en que comemos? ¿Qué tipos de alimentos son los más dañinos para el medio ambiente?

Una escritura muy antigua en sanscrito dice cuando la dieta es correcta, la Medicina no es necesaria; y cuando la dieta es mala, la Medicina no sirve. Así que una dieta saludable es una buena medicina no solo para las personas, sino también para el planeta. Entonces es muy importante que lo estemos.

Somos 8 mil millones de personas ahora y estamos destinados a convertirnos en 10 mil millones para el 2050. La dieta puede jugar un papel muy importante. Así que es importante educar a las personas, decir qué es una dieta saludable y cómo se puede producir a partir de un suelo saludable y una buena agricultura. Esto es el concepto de “una salud”. La salud del suelo, las plantas, los animales, las personas, el medio ambiente y el planeta está interconectada, es una e indivisible.

-¿Deberíamos comer menos carne para combatir el cambio climático? ¿Es el vegetarianismo una respuesta ante esto?

No quiero que esta pregunta sea controvertida. Queremos hablar de alimentos saludables y alimentos saludables significa nutritivos, que no solo cumplen con los requisitos de proteínas sino también de micronutrientes. Así que todo con moderación es una buena idea, así que si la comida de origen animal consiste en pescado, pollo, combinada con legumbres, con cereales, creo que es una combinación saludable.

El exceso de todo es malo. Por ejemplo, incluso en los Estados Unidos y en Ohio, donde resido, la obesidad es un problema grave. El 66% de las personas en Ohio son obesas y esto es un síntoma de una mala alimentación. Entonces creo que la educación sobre qué es una alimentación saludable y en qué consiste esa alimentación es una cuestión muy importante. Entonces, sí, una dieta saludable puede conducir a personas saludables y un planeta saludable.

-¿El Fondo de Daños y Pérdidas acordó en la reciente COP27 debe considerar los problemas alimentarios de los países del tercer mundo causados por el cambio climático?

La última COP fue la primera que dedicó un día a la discusión sobre temas alimentarios y sobre cómo la agricultura puede ser una solución para la seguridad alimentaria y nutricional, así que estaba muy feliz por eso. Creo que ahora es una cuestión de traducir esa discusión en acción. Entonces, cuando los formuladores de políticas regresen a casa, deben promover prácticas agrícolas que sean amigables con el clima, que sean amigables con el medio ambiente, que produzcan una dieta saludable que produzca alimentos que produzcan un ambiente saludable. Eso no es solo educación, también es un proceso de traducir la ciencia en acción. Todos vieron que la COP27 había puesto un fuerte énfasis en la agricultura, la salud del suelo y la seguridad alimentaria. Esa es una muy buena indicación de que estamos progresando.

COP27. Foto: Reuters

-¿Es posible reparar el cambio climático si los principales países desarrollados no reducen sus niveles de emisiones?

Esto es desafortunado. Todos los países deben reducir su nivel de emisiones como lo firma el Acuerdo de París de 2015. Creo que tenemos una obligación con el planeta. Solo hay un planeta y creo que tenemos una obligación con eso y los formuladores de políticas deberían darle una prioridad muy alta. Me gustaría ver un liderazgo que pueda implementar las políticas pactadas. Hay indicios de que los formuladores de políticas de todo el mundo lo entienden, pero a veces tienen dificultades para implementarlo debido a la política local.

Pero deberíamos pensar en encontrar otras fuentes de combustible. Por hidroenergía, geoenergía, bioenergía, energía eólica y muchas otras formas de energía. El hidrógeno como fuente de energía podría ser un componente muy importante de aquí al 2030. Mientras tanto, debemos hacer que la agricultura y la tierra sean un sumidero importante de dióxido de carbono atmosférico, una vez más, a través de mejores políticas a través de la educación. A través de la cooperación entre el sector privado, el sector público, el mundo académico y el público en general con el agricultor para implementar tecnologías basadas en la ciencia.

-En su opinión, ¿cuáles deben ser los principales objetivos de los países comprometidos con la próxima COP28?

Queremos nuevamente enfatizar la importancia de no carbono. Todos deberíamos respetar ese objetivo y también deberíamos tratar de hacer que la agricultura use la tierra como una solución de gestión. Me gustaría ver más enfoque en la comida, en la calidad nutricional. Me gustaría ver un día dedicado a la alimentación, como ocurrió en Egipto.

También me gustaría ver un día o medio día dedicado a la calidad de los alimentos. La agricultura sensible a la nutrición y una dieta saludable para las personas es una dieta saludable para el planeta.