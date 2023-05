“Sentí que mi apariencia era parte de la decoración”: cómo casarse afecta la imagen corporal de las mujeres

Se supone que las bodas son alegres, pero esta alegría puede ir acompañada de mucho estrés. Además de elegir el menú, las flores y la decoración y ordenar el plan de la mesa, la imagen corporal (cómo pensamos y nos sentimos sobre nuestra apariencia) también puede causar preocupaciones.

No pudimos identificar ninguna investigación previa que hubiera analizado formalmente cómo se sentían las novias sobre su imagen corporal. Para abordar esto y llenar el vacío en nuestro conocimiento, nuestra investigación exploró cómo se sentían las novias acerca de su imagen corporal en el período previo a su boda. Nos enfocamos en particular en cualquier preocupación que tuvieran sobre su apariencia y cómo los hacían sentir, desde la etapa de planificación hasta el gran día.

Ciento treinta y cuatro mujeres participaron en una entrevista o en una encuesta en línea. Eran una mezcla de mujeres que planeaban sus bodas y las que se habían casado en los últimos tres años. Muchas mujeres experimentaron sentimientos de presión y expectativa de verse de cierta manera el día de su boda.

Sintieron que esta presión provenía de varias fuentes, incluidos familiares y amigos. Nos dijeron que las percepciones de los demás sobre cómo se veían afectaban sus propios sentimientos, tanto el día de la boda como después. Uno dijo: “Si sabes que otras personas piensan que te ves bien, entonces tienes más confianza”.

Otro nos dijo: “No quería avergonzarme de mi apariencia. Sabía que habría mucha atención y comentarios al respecto. No quería sentir que estaba defraudando a la gente... Había muchas preguntas sobre mi apariencia y mis vestidos, principalmente de otras mujeres. Sentí que mi apariencia era parte de la ‘decoración’ de la misma manera que la disposición de las mesas y el orden del servicio”.

Muchas de las mujeres con las que hablamos sintieron la necesidad de adherirse a estas presiones por temor a ser juzgadas y por la expectativa de que todas las novias deberían lucir hermosas.

Fotos y videos también afectan la imagen corporal de las mujeres en su boda

El conocimiento de que las fotografías y los videos de la boda proporcionarían evidencia visual permanente de cómo se veían se sumó a las presiones de la imagen corporal. Uno dijo: “Quería volver a mirar las fotografías y sentirme 100% cómoda con lo que vi”.

La presión que sienten las mujeres con las que hablamos también proviene de la industria nupcial, que perpetúa las normas y suposiciones sobre cómo deben lucir las novias. Una mujer, por ejemplo, habló sobre una mala experiencia que tuvo en una tienda de ropa para novias: “Sentí que las damas en la tienda de ropa eran bastante críticas, diciendo que necesitaba comer mejor y básicamente perder peso, así que me sentí muy negativa conmigo”.

Casi el 70% de las mujeres con las que hablamos que estaban planeando su boda tenían la intención de perder peso en preparación para el día de su boda. La presión para perder peso tuvo un efecto significativo en sus sentimientos y emociones. Una dijo: “Estoy realmente preocupada de que preparar mi peso para mi boda vuelva a desencadenar mi anorexia y no creo que la gente hable sobre la presión innecesaria para que las novias y los novios bajen de peso”.

Algunas de las mujeres informaron que tomaron medidas extremas para lograr sus objetivos de pérdida de peso, incluida la cirugía. A uno le colocaron una banda gástrica en el período previo a la boda: esta es una banda alrededor del estómago que limita su expansión, lo que hace que se sienta satisfecho antes. Otro se sometió a una cirugía estética de abdomen para mejorar la forma del área del estómago.

Entre las mujeres con las que hablamos que ya estaban casadas, solo el 27% había alcanzado el peso que deseaba para su boda. Uno dijo: “Me angustié cuando me di cuenta de que no alcanzaría este peso. Entonces me sentí bien acercándome al día mismo. Sin embargo, me sentí avergonzado después de ver fotos mías y me arrepentí de haberme casado por mi peso”.

Nuestros hallazgos respaldan lo que otros investigadores han encontrado en países fuera del Reino Unido, como Australia y los EE.UU. Esta investigación ha llamado la atención sobre las poderosas presiones relacionadas con la apariencia de la boda y la expectativa de cómo deben verse las mujeres al casarse.

Si te vas a casar, entonces es completamente natural que quieras lucir lo mejor posible, pero también priorizar tu propio bienestar.

Si uno de tus amigos o familiares se va a casar, o si trabajas en la industria de las bodas, sé consciente de lo que les dices a las novias en tu vida. Asegúrate de no agregarles presiones o expectativas sin darte cuenta al comentar sobre su apariencia durante lo que ya puede ser un momento estresante. Concéntrese en la alegría y la conexión que es el verdadero corazón de una boda.

* Alison Owen, Profesor de Psicología de la Salud, Universidad de Staffordshire.

** Jennifer Taylor, Profesor Titular de Métodos de Investigación Psicológica Cualitativa, Universidad de Staffordshire.